حمید مکارم شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به حضور گسترده اتباع خارجی و طلاب غیر ایرانی در قم، این را فرصتی در جهت معرفی ظرفیتهای ویژه این شهر به جهانیان دانست و گفت: با توجه به این که شهر قم ام القرای جهان اسلام است و دیدگان زیادی متوجه این شهر است باید در خصوص برداشت این افراد از قم حساسیت بیشتری صورت گیرد و از فرصت حضور آنان در جهت معرفی جاذبه‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری این شهر استفاده شود.



وی بر فرهنگسازی تعامل و برخورد مناسب‌تر مردم قم با اتباع خارجی به دلیل گستره حضور آنها در این شهر تأکید کرد و اظهار داشت: باید واحدهای درسی در خصوص نحوه تعامل با اتباع خارجی در برنامه درسی دانش آموزان از سوی سازمان آموزش و پرورش گنجانده شود و رسانه‌های عمومی از جمله و صدا و سیمای مرکز قم نیز در این خصوص برنامه‌ریزی کنند.



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم انجام یک آسیب شناسی فرهنگی همراه با کار میدانی در این خصوص را مفید دانست و افزود: باید کاری کنیم تا اتباع خارجی و به خصوص طلاب خارجی که برای تحصیل وارد قم می‌شود پس از بازگشت به کشورشان مشوقی برای اطرافیان خود برای سفر و بهره گیری از جاذبه‌های سیاحتی و زیارتی این شهر باشند.



وی از آمادگی دفتر وزارت امور خارجه در استان قم برای ارتقای سطح تعاملات خارج قم خبر داد و اضافه کرد: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم تا به حال یک دوره فن مذاکره و برقراری ارتباط در محافل بین المللی را برای مدیران استان برگزار کرده است که در صورت تمایل سایر مدیران این دوره‌ها قابل تکرار است.



وی ادامه داد: به علاوه این دفتر در راستای معرفی ظرفیتهای اقتصادی قم از جمله سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی سلفچگان، طرح‌های توریستی و طرح حرم تا حرم در خارج از کشور فعالیتهایی را در قالب ارسال بروشور و یا برقراری هماهنگی جهت بازدید از این طرح‌ها برای گروه‌هایی که در قالب هیئت اقتصادی وارد ایران می‌شوند انجام داده است.



وظایف دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم توسط رسانه‌ها تبیین شود



مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود تبیین وظایف دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان را از طریق رسانه‌ها خواستار شد و افزود: از زمان شروع به کار دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم تا به حال وظایف این دفتر به خوبی تبیین نشده است و این مسئله در دیدار با علما، مقامات و مدیران استان به وضوح نمود دارد که لازم است شرح وظایف آن در استان از طریق رسانه‌ها بیشتر تبیین شود.



وی به دلیل حضور مهمتر شمار زیادی از اتباع خارجی در قم تعداد مراودات و بحث‌های کنسولی در این استان را بیشتر از دیگر استان‌ها عنوان کرد و بیان داشت: در صورت آشنایی همشهریان قمی با شرح وظایف این دفتر دیگر نیازی به مراجعه آنان به تهران برای انجام امور کنسولی از جمله تأیید مدارک وجود نخواهد داشت و همچنین از سردرگمی و مراجعه غیر ضروری به سایر دستگاه‌های استان جلوگیری به عمل خواهد آمد.



وی در خصوص سایر وظایف دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه اظهار داشت: انگیزه مراجعه هیئت‌های فرهنگی، اقتصادی و مذهبی به شهر قم به دلیل شرایط ویژه‌‌ای که دارد، زیاد است که در صورت هماهنگی با این دفتر روند ورود و خروج و انجام تشریفات با آنان تسهیل خواهد شد. همچنین هیئت‌هایی که از قم قصد عزیمت به سایر کشورها را دارند در صورت هماهنگی می‌توانند از سفری پربازده و آسان بهره‌مند شوند.



رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم در خصوص وجود برخی ملاحظات در روند مذاکرات بین‌المللی بیان داشت: ادارت، مراکز فرهنگی و دانشگاه‌ها برای اعزام هیئت به کشورهای دیگر می‌توانند به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم مراجعه کنند تا از وجود ملاحظاتی که در کنار آنها وجود دارد مطلع شوند، به این ترتیب از بروز بسیاری از مشکلات سیاسی و امنیتی نیز جلوگیری خواهد شد.



دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم بازوی مشورتی مدیران استان است



وی در ادامه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم را بازوی مشورتی و مذاکراتی شهرداری، استانداری، حوزه علمیه و تمام مراکز علمی و پژوهشی شهر قم دانست و افزود: این سازمان‌ها در صورت داشتن هرگونه مراوده با خارج از کشور می‌توانند در قالب‌های مختلفی از کمک‌های این دفتر بهره‌مند شوند تا علاوه بر تسهیل کار به نتیجه بهتری نیز دست یابند.



دستگاه‌های قم زیر ساختهای تعامل با هیئتهای خارجی را فراهم کنند



مکارم شیرازی همچنین در خصوص مشکلات کار این دفتر در قم بیان داشت: هیئتهای زیادی در قالب‌های مختلفی از جمله هیئت‌های اقتصادی وارد قم می‌شوند ولی بسیاری از دستگاه‌های استان زیر ساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مراوده، مذاکره و استقبال از آنان همچون بروشور به زبان خارجی، کارت ویزیت و مترجم و ... را ندارند.



وی از رویکرد درون‌گرایی در مطبوعات کشور انتقاد کرد و بیان داشت: در دنیایی که به سوی جهانی شدن پیش می‌رود مطبوعات نیز باید رویکردی برون‌گرا و عمیق داشته باشند و به همان میزان که اخبار داخلی را منعکس می‌کنند باید اخبار خارج از کشور را نیز منعکس کنند.



وی در پایان جهت گیری‌های سیاسی را از معضلات رسانه‌های کشور برشمرد و اظهار داشت: مطبوعات باید بی‌طرف و به صورت مستقل عمل کنند و آراء موافق و مخالف را در کنار هم مطرح کنند چرا که با این کار آراء و نظرات موافق و مخالف در جامعه شکل می‌گیرند و سطح بینش و درک مردم ارتقا می‌یابد.