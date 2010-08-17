دبیرخانه راهبردی درس پرورشی در کرمان افتتاح شد

حجت الاسلام مجید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای ارتقا درس پرورشی در مدارس کشور دبیرخانه راهبردی درس پرورشی در مقطع متوسطه در کرمان راه اندازی شد.

وی ادامه داد: اساس کار آموزش و پرورش بر مبنای پرورش نیروهای کارآمد و دین مدار استوار است و در همین راستا این دبیرخانه در کرمان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: مربیان پرورشی موظف هستند آموزشهای لازم در خصوص ارتقا سطح تربیت دینی و اجتماعی را به دانش آموزان انتقال دهند و به این وسیله سطح مهارتهای زندگی دانش آموزان افزایش یابد.

سجادی گفت: فعالیت شدن مربیان پرورشی موجب پاسخ دادن به شبهات دانش آموزان در زمینه های مختلف خواهد شد.

وی افزود: هدف از افتتاح این دبیرخانه تحقیق و بررسی نیازها و آسیب شناسی کتب تدوین شده در درس پرورشی مقطع متوسطه است.

وی با تاکید بر استفاده از کتب پرورشی گفت: کتاب آداب و مهارتهای زندگی هم اکنون در 10 درصد مدارس کشور در حال تدریس است.