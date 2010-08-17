قیمت فروش بیمه دانا غیرعادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اویارحسین امروز در حاشیه مراسم واگذاری 5 درصد از سهام بیمه دانا در بورس درباره قیمت 2 هزارو 610 تومانی هر سهم این شرکت گفت: قیمت نسبت به عرضه اولیه سهام دو شرکت بیمه دیگری که پیش از این در بورس عرضه شده اند، به نظر غیرعادی می رسد اما درعین حال شرایط بازار بورس تغییر کرده و شاخص بالا رفته است.

مدیرعامل بیمه دانا با بیان اینکه خریداران با این شرایط سهام این شرکت را خریداری کردند، اظهارداشت: شاید عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، به طور قطع نظر آنها این بوده که سهام ارزش این قیمت را دارد. قیمت پایه را سازمان خصوصی سازی با توجه به کشش بازار تعیین کرده و وظیفه ما شفاف سازی درباره تمام کارهای این شرکت است.

وی از واگذاری 39 درصد از سهام بیمه دانا بابت رد دیون، 5 درصد در بورس و 5 درصد به کارکنان خبرداد و افزود: در مجموع 49 درصد سهام این شرکت را باید واگذار شده تلقی کنیم، 20 درصد نیز با توجه به سیاستهای دولت در اختیار دولت باقی می ماند و 31 درصد دیگر از سهام این شرکت نیز از فردا بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی در بورس عرضه می شود.

اویارحسین با بیان اینکه انتظار چنین قیمتی را نداشتیم، رقم بدهی مالیاتی این شرکت را 11 میلیارد تومان براساس حسابرسی سازمان حسابرسی اعلام کرد و اظهارداشت: شرکت بیمه دانا معتقد است این بدهی مالیاتی بابت ذخایر انباشته بوده و معافیت مالیاتی آن برای هر سال باید به صورت مجزا لحاظ شود.

وی ادامه داد: شرکت پیگیر رفع مغایرات مالیاتی است و شنبه هفته گذشته نیز کمیسیون مالیاتی نظر قطعی داده است که آن را به فاز 251 مکرر برای تعیین تکلیف و برقراری و رعایت عدالت مالیاتی ارجاع می دهیم.

مدیرعامل بیمه دانا همچنین با بیان اینکه بخشی از زمینهای متعلق به این شرکت هنوز رفع تصرف نشده است، گفت: این موضوع را به صورت شفاف در جلسه معارفه به خریداران اعلام کردیم، ما تلاش خود را برای رفع تصرف خواهیم کرد.