جشن فرهنگ فارس در دو قالب جدید برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی ظهر سه شنبه در نشستی به مناسبت تجلیل از خبرنگاران حوزه فرهنگ افزود: جشن کتاب فارس و جشن مطبوعات فارس دو قالب جدیدی هستند که برای جشن فرهنگ دیده شده است.

وی ادامه داد: جشن کتاب استان فارس را سعی می کنیم در سال جاری برگزار گنیم و جشن مطبوعات استان نیز در حال تلاش برای برگزاری آن ظرف امسال هستیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اشاره به هدف از برگزاری جشن کتاب استان فارس نیز بیان کرد: برای این برنامه بیشتر شناسایی مولفان و ناشران استان در نظر گرفته شده تا این افراد بیشتر به جامعه شناسانده شوند ضمن اینکه به زودی جزئیات برگزاری جشن فرهنگ فارس در دو قالب جدید اطلاع رسانی خواهد شد.

طبیعی در ادامه سخنان خود با اشاره به تاثیرگذاری که عرصه خبر و اطلاع رسانی در جامعه دارند نیز بیان کرد: در برخی مواقع خبرنگاران با مصاحبه ها و حتی گفتگوهای چالشی خود نکاتی را یادآور می شوند که ممکن است دریچه ای جدید را در امور بگشاید.

وی بیان کرد: فضای فرهنگ و هنر زمانی می تواند به خوبی حرکت کند که فضای آرامش باشد و امروز ما نیازمند این آرامش هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس خاطرنشان کرد: ساخت فیلمهای سینمایی بلند نیازمند امکاناتی نظیر وجود تهیه کننده، بودجه های مناسب و ... است اما معتقدیم در استان فارس ارشاد در دو بخش فیلم کوتاه و فیلم مستند موفق عمل کرده و اگر بتواند در این زمینه بیشتر کار کند موفق تر عمل خواهد شد تا اینکه کل بودجه های این بخش را در سال فقط به تولید یک فیلم سینمایی بلند اختصاص دهیم.