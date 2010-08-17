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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

همزمان با هفته دولت؛

312 پروژه در استان بوشهر به بهره برداری می رسد

312 پروژه در استان بوشهر به بهره برداری می رسد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت 312 پروژه در استان بوشهر بهره برداری شده یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، احمد زارعی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با شماری از خبرنگاران افزود: جهت بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان این که عملیات اجرایی 14 پروژه با 120 میلیارد ریال در استان آغاز خواهد شد، گفت: بقیه پروژه که شامل پروژه های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی است همگی بهره برداری خواهند بود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر گفت: در این هفته همچنین 308 پروژه با 970 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و 4 پروژه با 40 میلیارد ریال از محل تسهیلات به بهره برداری خواهد رسید.

زارعی با بیان اینکه تمامی پروژه های که مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت صد درصد نهایی شده اند، گفت: امسال از پروژه هایی که حتی خورده کاری نیز دارد بهره برداری نخواهد شد.

وی تاکید کرد: ستاد نظارت دفتر فنی استانداری بوشهر در این ایام پروژه ‌هایی که قرار است افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شود را بررسی و در صورت آماده نبودن از افتتاح آن جلوگیری می‌ کند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر از مدیران دستگاه‌ های اجرایی و فرمانداران خواست تا نسبت به ارائه لیست پروژه‌ های باقی مانده ویژه هفته دولت تسریع کنند.

کد مطلب 1135560

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