غرالیان: عملکرد خوبی در حرکت دو ضرب نداشتم/ کاهش وزن دردسرساز شد

محسن غزالیان که روز سه شنبه عنوان هفتم المپیک نوجوانان در دسته 69 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری را به خود اختصاص داد، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور اظهار داشت: این برای اولین بار بود که من در مسابقات بینالمللی شرکت میکردم. تا پیش از این و به هنگام سفرهای برون مرزی، یا خودم یا تیمم دچار مشکل میشدیم و از انجام سفر باز میماندیم.
وی با تاکید دوباره بر اینکه هیچ تجربهای از حضور در میادین بینالمللی ندارد، یادآورشد: با در نظر گرفتن این درمجموع از عملکرد خودم و عنوانی که کسب کردم راضی هستم. من در حرکت یک ضرب خوب کار کردم البته خودم از عملکردی که در حرکت دوضرب داشتم، راضی نیستم.
وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم کشورمان تاکید کرد: در فاصله میان انجام دو حرکت با آسیب دیدگی مواجه شدم. این مصدومیت بر کارایی من در حرکت دوضرب تاثیر داشت.
غزالیان تصریح کرد: من پیش از سفر به سنگاپور به خاطر مصدومیتی که از ناحیه زانو و کمر دچار آن شده بودم 2 هفته تمرین نکردم ضمن اینکه با 3 کیلو کاهش وزن موتجه شدم. 3 کیلو تاثیر زیادی در وزنه برداری دارد. به همان اندازه در عملکرد من هم تاثیر داشت.
محسن غزالیان نماینده کشورمان در رقابتهای وزنه برداری دسته 69 کیلو گرم بازیهای المپیک نوجوانان بود. این وزنه بردار امروز سه شنبه موفق به مهار وزنههای 118 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 135 کیلوگرم در حرکت دو ضرب شد. او در مجموع 253 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و عنوان هفتم وزن 69 کیلوگرم را کسب کرد.
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