غرالیان: عملکرد خوبی در حرکت دو ضرب نداشتم/ کاهش وزن دردسرساز شد

محسن غزالیان که روز سه شنبه عنوان هفتم المپیک نوجوانان در دسته 69 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری را به خود اختصاص داد، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور اظهار داشت: این برای اولین بار بود که من در مسابقات بین‌المللی شرکت می‏کردم. تا پیش از این و به هنگام سفرهای برون مرزی، یا خودم یا تیمم دچار مشکل می‏شدیم و از انجام سفر باز می‌ماندیم.

وی با تاکید دوباره بر اینکه هیچ تجربه‎ای از حضور در میادین بین‎المللی ندارد، یادآورشد: با در نظر گرفتن این درمجموع از عملکرد خودم و عنوانی که کسب کردم راضی هستم. من در حرکت یک ضرب خوب کار کردم البته خودم از عملکردی که در حرکت دوضرب داشتم، راضی نیستم.

وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم کشورمان تاکید کرد: در فاصله میان انجام دو حرکت با آسیب دیدگی مواجه شدم. این مصدومیت بر کارایی من در حرکت دوضرب تاثیر داشت.

غزالیان تصریح کرد: من پیش از سفر به سنگاپور به خاطر مصدومیتی که از ناحیه زانو و کمر دچار آن شده بودم 2 هفته تمرین نکردم ضمن اینکه با 3 کیلو کاهش وزن موتجه شدم. 3 کیلو تاثیر زیادی در وزنه برداری دارد. به همان اندازه در عملکرد من هم تاثیر داشت.

محسن غزالیان نماینده کشورمان در رقابت‏های وزنه برداری دسته 69 کیلو گرم بازی‏های المپیک نوجوانان بود. این وزنه بردار امروز سه شنبه موفق به مهار وزنه‌های 118 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 135 کیلوگرم در حرکت دو ضرب شد. او در مجموع 253 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و عنوان هفتم وزن 69 کیلوگرم را کسب کرد.