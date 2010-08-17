به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا فرزین در خصوص مصوبات جلسه امروز کارگروه طرح تحول اقتصادی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، افزود: کارگروه طرح تحول اقتصادی امروز تصویب کرد هر نوع قیمت گذاری کالا و خدمات تنها از طریق ساز و کار هدفمند کردن یارانه ها انجام و اختیارات کلیه دستگاه های اجرایی در این رابطه لغو می شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه امروز کارگروه طرح تحول اقتصادی در خصوص نظارت بر بازار، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر بازار و بحث قیمت گذاری و در راستای تقویت نظارت در این حوزه، رئیس جمهور دستور دادند تمامی تغییرات قیمت کالاها و خدمات باید فرآیند تصویب در کارگروه طرح تحول اقتصادی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها را طی کند و اختیارات دستگاه های اجرایی در این زمینه لغو می شود.

فرزین همچنین از تشکیل ستاد دائمی تامین کالا و نظارت بر بازار بر اساس مصوبه امروز کارگروه طرح تحول خبر داد و اظهار داشت: این ستاد با مسئولیت وزارت بازرگانی تشکیل می شود و عملا این وزارت خانه با همکاری سایر دستگاه ها ساز و کارهای دقیق و کاملی برای اجرای مناسب قانون و جلوگیری از بی نظمی در بازار تدوین می کند.

به گفته دبیرکارگروه طرح تحول اقتصادی، براساس مصوبه دیگر کارگروه از اول مهر ماه تمام پمپ های بنزین و گازوئیل باید به دستگاه و سیستم پرداخت الکترونیکی بهای سوخت مجهز شوند تا امکان پرداخت از طریق کارت های اعتباری و بانکی فراهم شود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرزین با بیان اینکه کارگروه طرح تحول توجه ویژه ای به توسعه حمل ونقل عمومی دارد،تصریح کرد: کارگروه طرح تحول اختصاص 3 هزار دستگاه اتوبوس شهری برای توسعه حمل ونقل عمومی شهرهای کشور تا پایان سال جاری را تصویب کرد.

وی جمع آوری کارگاه های غیر مجاز تبدیل سوخت را آخرین مصوبه امروز کارگروه طرح تحول عنوان کرد و افزود: کلیه کارگاه هایی که به صورت غیر مجاز نسبت به تبدیل سیستم سوختی بنزین به گاز می کردند توسط وزارت کشور جمع آوری و کارگاه های مجاز تحت پوشش و نظارت کارخانه های تولید خودرو دایر خواهد شد.