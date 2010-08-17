وضعیت طرح 55 متری اراک را برای مردم معلوم کنیم

سید عماد مولایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: کسانی که در این محدوده زندگی می‌کنند و در خط قرمز قرار دارند وضعیت املاکشان برای هر گونه تغییر و فروش مشخص نیست.

وی با اشاره به دغدغه مردم در رابطه با این طرح ادامه داد: با طرح این موضوع در روزهای ملاقات های عمومی شورای اسلامی شهر همشهریانی که املاک آنان در طرح ۵۵متری (طرح قرمز)قرارگرفته مراجعه می نمایند که تکلیف ما چیست.

وی با تاکید بر اینکه این طرح را چنان بزرگ جلوه داده ایم که فکر می کنیم نمی توانیم انجام دهیم تصریح کرد: درانجام این پروژه به سردرگمی دچار شده ایم و این طرح مردم را نیز دچار سردرگمی کرده و امنیت روانی و اقتصادی مردم را به هم زده است.

مولایی نسب با اشاره به اینکه اقتصاد مردم فلج شده است گفت: باید تکلیف مردم را روشن کرد باید صادقانه و به صورت شفاف پاسخ گوی صریح مردم باشیم.

عضو شورای شهر گفت: عدم طرح توجیه اقتصادی توسط شهرداری، برای سرمایه گذاران،عدم باور و اعتقاد بعضی از مسئولین شهرداری و شورای شهر در انجام این پروژه براساس بررسی های انجام شده آنان،عدم استفاده از کارشناسان اهل فن، عدم استفاده از تجارب سایر شهرها و عدم بودجه و امکانات و به صورت کلی نداشتن عزم راسخ مسئولین ذیربط در انجام این طرح را دلیل اصلی راکد ماندن این طرح عنوان نمود.

وی گفت: اگر همین موضوع را صادقانه به مردم بگوییم که نمی شود یا نمی توانیم، باز کار بزرگی کرده ایم.

مولایی نسب بیان کرد: امسال باید تکلیف این پروژه مشخص شود، باید جواب مردم را بدهیم،شورای سوم چندین مصوبه داده است، اما هیچ کدام عملیاتی نشده است، اگر مردم را از سردرگمی نجات ندهیم این عزیزان می توانند برابر قانون از عدم انجام طرح به مراجع قانونی شکایت نمایند.

وی گفت: صریحا اعلام می نمایم بدون مشارکت بخش خصوصی،بودجه های دولتی و سرمایه گذاری بزرگ این پروژه انجام نخواهد شد.