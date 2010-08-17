بخشی از حفاری های منوریل قم فاقد مجوز بود

رضا یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر اظهار داشت: سازمان قطار شهری برای احداث منوریل باید مجوزهای لازم را از معاونت فنی عمرانی شهرداری قم داشته باشد.



وی ادامه داد: معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم اقدام به صدور مجوز برای حفاری از ابتدای انجام کار تا رمپ دادگستری را صادر کرده است ولی عملیات حفاری این پروژه کمی بیشتر از محل در نظر گرفته شده پیشروی کرد.



یزدی خاطرنشان کرد: ما هم طبق وظیفه ای که داریم نامه ای تنظیم کردیم که سازمان قطار شهری باید برای ادامه کار مجوز لازم را از معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم اخذ کند.



وی همچنین از توقف موقت احداث پروژه منوریل توسط شورای اسلامی شهر قم اظهار بی اطلاعی کرد و در عین حال افزود: در شرایط کنونی توقف کامل پروژه به صلاح شهر نیست.