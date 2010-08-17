وانت بارهای پلاک عمومی در اردبیل ساماندهی می شود

علی رحمتی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: در این طرح، رانندگان اینگونه خودروها موظفند ابعاد و اوزان تعیین شده حمل بار را از اول مهر ماه در تمام جاده های استان و نیز راه های مواصلاتی کشور اجرا کنند.

وی اضافه کرد: محدودیتهای حمل بار اینگونه وسایل نقلیه بر اساس مشخصات خودرو و راننده اعلام می شود و هم اکنون هیچگونه محدودیتی برای رفت و آمد این خودروها به لحاظ عمر خودرو وجود ندارد.

مدیرکل حمل و نقل استان افزود: رانندگان وانت بارهای پلاک عمومی می توانند مشخصات خودرو خودشان را در سایت www.vanetcart.ir ثبت نام کنند و یا با مراجعه به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در فرم تعیین شده نسبت به نام نویسی در این طرح اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه پس از دریافت اطلاعات فنی وانت بارها و رانندگان، کارت هوشمند برای این گروه از رانندگان صادر خواهد شد، خاطر نشان کرد: دوره های آموزشی نیز به منظور مدیریت بهره وری ناوگان حمل و نقل در بخش وانت بارها برگزار خواهد شد.

رحمتی همچنین ابراز داشت: هم اکنون بیش از 26 درصد حمل و نقل کالا توسط وانت بارها انجام می شود و بالغ بر 13درصد تصادفات جاده ای نیز به علت رفت و آمد این خودرو ها در محورهای مواصلاتی کشور رخ می دهد.

وی در پایان با بیان اینکه این رانندگان تا پایان مردادماه برای پر کردن فرمها فرصت دارند، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک این رانندگان از تسهیلاتی مانند بیمه تامین اجتماعی بهره مندخواهند شد.