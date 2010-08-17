به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این ‏حزب سخن می‌ گفت با اشاره به دخالت های آمریکا و انگلیس در امور داخلی ‏ایران، اظهار داشت: ‌اخلال در روابط رجال سیاسی و مذهبی دهه سی و ‏پاشیدن بذر نفاق، بدبینی و کینه در فضای جامعه از وظایف اساسی ‏سرویس ‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس بود. دولت مصدق بدون یک درگیری ‏مسلحانه و نبرد سخت سقوط کرد، این دولت قبلا به خاطر بگو مگوهای ‏واهی پیرامون مدیریت کشور و تعمیق اختلاف بین مصدق و آیت‌ الله کاشانی ‏سقوط کرده بود‎.

حبیبی با اشاره به اینکه ما باید از تجربیات تاریخی عبرت بگیریم، تصریح ‏کرد: دشمن سعی می‌کند در روابط قوا و نیز روابط بین رهبران سیاسی ‏کشور اخلال ایجاد کند. این اخلال توسط سوزن‌بانی در رسانه‌ها مدیریت ‏می ‌شود ما باید هوشیار باشیم و در دام فضاسازی‌ هایی که صورت می‌ گیرد ‏نیفتیم‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی رهنمودهای اخیر آیت ‌الله مهدوی کنی دبیر کل ‏جامعه روحانیت مبارز را مشفقانه و هوشمندانه خواند و تاکید کرد: آینده ‏جریان اصول‌گرایی باید بزرگترین دغدغه ما باشد، لذا باید به راهکارهایی ‏که بزرگان ما بدون کمترین چشمداشتی از قدرت مطرح می‌فرمایند توجه ‏کنیم‎.

وی افزود: ما می‌توانیم از اختلافات با رجوع به توصیه‌های امام (ره) و مقام ‏معظم رهبری و حتی پیشکسوتان اصولگرایی عبور کنیم.

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حبیبی ادامه داد: ما آسیب ‌شناسی حضرت آ‌یت‌ الله مهدوی کنی در مورد ‏روابط بین اصول‌گرایان را قبول داریم و سعی می‌ کنیم بر اساس همین ‏رهنمودها روند همگرایی را در بین اصولگرایان انشاء‌الله شتاب بخشیم‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ‏‏‌غفلت از نبرد نرم دشمن علیه انقلاب و مردم ما را متاسفانه به سمتی ‏می‌کشاند که ممکن است دسیسه و توطئه دشمنان با 10 واسطه آن را ‏تدارک دیده باشند، ما اکنون مراحل سخت و پیچیده عرصه نبرد نرم را ‏می ‌گذرانیم با کوچکترین غفلت ممکن است وظایف اصلی خود را به ‏فراموشی بسپاریم‎.

حبیبی با تعظیم و تکریم آزادگان سرافراز ایران اسلامی، سالروز ورود آن‌ها ‏به میهن اسلامی را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: حیات طیبه آزادگان ‏جمهوری اسلامی در ایام اسارت در عراق بخشی از تاریخ پر افتخار ‏جمهوری اسلامی است‏‎.

وی افزود: آزادگان جمهوری اسلامی تحت زعامت یک روحانی شجاع، ‏مبارز، عارف و بنام مرحوم حجت ‌الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر ابوترابی ‏در خط امام امت و رهبری معظم انقلاب پاسدار ارزش‌ های اصیل اسلام و ‏انقلاب در اسارتگاه‌های رژیم بعث بودند و در زیر شکنجه‌ های قرون ‏وسطایی از حیثیت انقلاب و اسلام و غیرت ایرانی دفاع کردند‏‎.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: آزادگان حماسه‌هایی در ‏بازداشتگاه‌های دشمن به وجود آوردند که هر کدام می‌تواند به صورت ‏یک صفحه زرین از حماسه مقاومت ملت ایران ثبت شود. آن‌ها پس از ‏بازگشت به میهن در مصادری که قرار گرفتند همیشه منشاء خیر و برکت و ‏خدمت صادقانه به ملت بوده‌اند که ما این نعمت بزرگ را به درگاه خداوند ‏متعال شاکریم‎.

حبیبی همچنین در خصوص راه‌ اندازی نیروگاه هسته ‌ای بوشهر ابراز داشت ‏مسیر هسته‌ ای شدن ایران طبق برنامه زمان‌بندی به پیش می‌ رود و هیچ ‏قدرتی نمی‌تواند این مسیر را متوقف کند‎.

وی ادامه داد: بر اساس قولی که روس‌ها داده‌ اند انشاء‌الله 31 مرداد استقرار ‏سوخت شروع می‌شود و 15 شهریور عملا نیروگاه هسته‌ ای‌ بوشهر کار ‏خود را شروع خواهد کرد و ایران جزو چند کشور نادری خواهد بود که از ‏نعمت انرژی هسته‌ ای برخوردار خواهد شد‏‎.

دبیر کل حزب موتلفه اسلای در پایان عقب ‌نشینی آمریکا از جلوگیری از ‏راه‌ اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر را یک پیروزی برای ملت ایران دانست و ‏اظهار کرد: انشا‌ء‌الله آمریکا سرانجام در برابر اراده ملت ایران سرتعظیم ‏فرود خواهد آورد، مردم ما اراده کرده‌ اند از انرژی صلح‌ آمیز هسته‌ ای ‏بهره ‌مند شوند و هیچ قدرتی در جهان قادر نیست جلوی این خواست همگانی ‏را بگیرد‎.‎