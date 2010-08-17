به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به دخالت های آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران، اظهار داشت: اخلال در روابط رجال سیاسی و مذهبی دهه سی و پاشیدن بذر نفاق، بدبینی و کینه در فضای جامعه از وظایف اساسی سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس بود. دولت مصدق بدون یک درگیری مسلحانه و نبرد سخت سقوط کرد، این دولت قبلا به خاطر بگو مگوهای واهی پیرامون مدیریت کشور و تعمیق اختلاف بین مصدق و آیت الله کاشانی سقوط کرده بود.
حبیبی با اشاره به اینکه ما باید از تجربیات تاریخی عبرت بگیریم، تصریح کرد: دشمن سعی میکند در روابط قوا و نیز روابط بین رهبران سیاسی کشور اخلال ایجاد کند. این اخلال توسط سوزنبانی در رسانهها مدیریت می شود ما باید هوشیار باشیم و در دام فضاسازی هایی که صورت می گیرد نیفتیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی رهنمودهای اخیر آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز را مشفقانه و هوشمندانه خواند و تاکید کرد: آینده جریان اصولگرایی باید بزرگترین دغدغه ما باشد، لذا باید به راهکارهایی که بزرگان ما بدون کمترین چشمداشتی از قدرت مطرح میفرمایند توجه کنیم.
وی افزود: ما میتوانیم از اختلافات با رجوع به توصیههای امام (ره) و مقام معظم رهبری و حتی پیشکسوتان اصولگرایی عبور کنیم.
حبیبی ادامه داد: ما آسیب شناسی حضرت آیت الله مهدوی کنی در مورد روابط بین اصولگرایان را قبول داریم و سعی می کنیم بر اساس همین رهنمودها روند همگرایی را در بین اصولگرایان انشاءالله شتاب بخشیم.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: غفلت از نبرد نرم دشمن علیه انقلاب و مردم ما را متاسفانه به سمتی میکشاند که ممکن است دسیسه و توطئه دشمنان با 10 واسطه آن را تدارک دیده باشند، ما اکنون مراحل سخت و پیچیده عرصه نبرد نرم را می گذرانیم با کوچکترین غفلت ممکن است وظایف اصلی خود را به فراموشی بسپاریم.
حبیبی با تعظیم و تکریم آزادگان سرافراز ایران اسلامی، سالروز ورود آنها به میهن اسلامی را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: حیات طیبه آزادگان جمهوری اسلامی در ایام اسارت در عراق بخشی از تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی است.
وی افزود: آزادگان جمهوری اسلامی تحت زعامت یک روحانی شجاع، مبارز، عارف و بنام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی اکبر ابوترابی در خط امام امت و رهبری معظم انقلاب پاسدار ارزش های اصیل اسلام و انقلاب در اسارتگاههای رژیم بعث بودند و در زیر شکنجه های قرون وسطایی از حیثیت انقلاب و اسلام و غیرت ایرانی دفاع کردند.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: آزادگان حماسههایی در بازداشتگاههای دشمن به وجود آوردند که هر کدام میتواند به صورت یک صفحه زرین از حماسه مقاومت ملت ایران ثبت شود. آنها پس از بازگشت به میهن در مصادری که قرار گرفتند همیشه منشاء خیر و برکت و خدمت صادقانه به ملت بودهاند که ما این نعمت بزرگ را به درگاه خداوند متعال شاکریم.
حبیبی همچنین در خصوص راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر ابراز داشت مسیر هسته ای شدن ایران طبق برنامه زمانبندی به پیش می رود و هیچ قدرتی نمیتواند این مسیر را متوقف کند.
وی ادامه داد: بر اساس قولی که روسها داده اند انشاءالله 31 مرداد استقرار سوخت شروع میشود و 15 شهریور عملا نیروگاه هسته ای بوشهر کار خود را شروع خواهد کرد و ایران جزو چند کشور نادری خواهد بود که از نعمت انرژی هسته ای برخوردار خواهد شد.
دبیر کل حزب موتلفه اسلای در پایان عقب نشینی آمریکا از جلوگیری از راه اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر را یک پیروزی برای ملت ایران دانست و اظهار کرد: انشاءالله آمریکا سرانجام در برابر اراده ملت ایران سرتعظیم فرود خواهد آورد، مردم ما اراده کرده اند از انرژی صلح آمیز هسته ای بهره مند شوند و هیچ قدرتی در جهان قادر نیست جلوی این خواست همگانی را بگیرد.
نظر شما