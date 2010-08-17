به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ماه مبارک رمضان و همزمانی برپایی هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن برنامه زنده شهر قرآن هر شب ازمصلای تهران پخش می شود.



در برنامه زنده شهر قرآن علاوه برانعکاس رویداها و برنامه های نمایشگاه بخشهای متنوعی چون گفتگو با مسئولین اجرایی و قرآنی دیدارکننده از این تفرجگاه مذهبی انجام می شود.



همچنین در محل استقرار ایستگاه رادیو قرآن در این نمایشگاه از حاضران در نمایشگاه برای ارائه ایده های جذاب به منظور رنامه سازی نظرسنجی می شود.



برنامه زنده شهر قرآن از سوی گروه اطلاع رسانی وفضای مجازی شبکه هرشب ازساعت 21 تا 23 برای علاقمندان پخش می شود.