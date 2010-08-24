ارزانی تورهای گردشگری دلیل افزایش سفر ایرانیان به ترکیه است

اسماعیل قادری استاد جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار مهر گفت: اولین هدف سفر ایرانیان به کشور ترکیه خرید کردن است. گردشگران ایرانی زمانی که قیمت تور کشوری مانند ترکیه را با کیفیت و خدمات مناسب با قیمت تور شهرهای ایران مانند شیراز مقایسه می کنند ترجیح می دهند به سفر خارجی بروند.

این مدرس گردشگری گفت: کشور ترکیه در کنار جاذبه های توریستی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی متنوعی که دارد، یک کشور تولید کننده هست و محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب تری را نسبت به کشورهای دیگر مانند عربستان و دوبی عرضه می کند. همین عامل باعث می شود تا به عنوان بازار خرید برای ایرانیان محسوب شود.

وی قرابت فرهنگی ترکیه و ایران را یکی دیگر از دلایل سفر گردشگران ایرانی به این کشور عنوان کرد و گفت: بیشتر ایرانیان به زبان ترکی مسلط هستند. بنابراین بهتر می توانند با مردم ترکیه ارتباط برقرار کنند.

قادری گفت: مردم این کشور فرهنگ احترام به توریست را در حد بالایی دارند و مسافر ایرانی نیز چیزی جز آرامش، امنیت و رفتار مناسب نمی خواهد.

وی با بیان اینکه زیرساختهای گردشگری برای هر ملیتی در کشور ترکیه وجود دارد، گفت: باید بررسی کرد که نیاز گردشگران ترک و گردشگران خارجی از کشورهای دیگر چیست و چرا در مقابل گردشگرانی که به خارج از کشور می فرستیم گردشگران ورودی کمتری داریم.

وی افزود: شاید در این بررسیها مشخص شود که اساسا فرهنگ سفر آنقدر که برای آلمانی ها مهم است برای مردم ترکیه مهم نیست و شاید علت دیگر توانایی های مالی برای انجام سفر باشد. به عنوان مثال ایرانی ها با درآمد متوسط هم سفر می کنند اما شاید ترکها توانایی سفرهای زیاد را نداشته باشند.