مشارکت دستگاه های اجرایی در برگزاری آئینهای رمضان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر سه شنبه در نشست اعضای سیاستگذاری آئین های ماه مبارک رمضان افزود:لازم است دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی سازوکار لازم را برای برگزاری باشکوه این آئین ها ایجاد کنند.

وی افزود: اجتماعات ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای تعظیم شعائر اسلامی و تجلی شکوه و عظمت مسلمانان است.

امام جمعه تبریز گفت: باید از اجتماعات ماه مبارک رمضان در جهت جذب بیشتر مردم به ویژه جوانان به حضور مستمر در آئین های عبادی، سیاسی و مذهبی استفاده کرد.

آیت الله مجتهد شبستری اضافه کرد: باید نسبت به حضور توام با آرامش مردم در مراسم های ماه مبارک رمضان برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته و زمینه بهره مندی بیش از پیش مردم از این مراسم ها فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت برگزاری باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس و نماز عیدسعید فطر به عنوان نمادهای تجلی وحدت و شکوه مسلمانان تاکید کرد.

در این نشست، اعضای شورای سیاستگذاری آئین های ماه مبارک رمضان در خصوص آئین نماز جمعه،‌ شب های قدر،‌ راهپیمایی روز قدس‌، نماز عید سعید فطر و مراسم بزرگداشت شهید مدنی سیاستگذاری و برنامه ریزی کردند.