استقلال فیلم کوتاه باعث تشخص آن شده است

محسن امیر یوسفی یکی از داوران بخش فیلم‌های کوتاه خانه سینما است که اعتقاد دارد کیفیت این دوره از فیلم‌ها خوب است. وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دیدن فیلم‌های بخش کوتاه جشن خانه سینما دو روز به طول انجامیده است. اکثر فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار بودند.

وی افزود:کیفیت مناسب فیلم‌های این بخش به دلیل تقابل دیدگاه دو نسل از سینماگران فیلم کوتاه است. فیلم‌های داستانی که در روز دوم شاهد آن بودم جذابتراز دیگر فیلم‌ها بود. امسال تعداد فیلم‌های خوب بسیار بیشتر از فیلم‌های بی کیفیت است.

وی درباره مستقل شدن بخش فیلم کوتاه از بخش فیلم‌های بلند گفت: استقلال بخش فیلم کوتاه تشخص خاصی به این بخش می دهد. چون در گذشته فیلم کوتاه زیر سایه فیلم‌های بلند وبخش‌های دیگر قرار می‌گرفت اما به نظر من جدا شدن این بخش هم به نفع فیلم‌های بلند و هم به نفع فیلم‌های کوتاه است و باعث می‌شود هر بخش مستقل وحرفه‌ای عمل کند.

عباس گنجوی نیز یکی از داوران این بخش است که نظر متفاوتی دراین باره دارد. وی معتقد است: مستقل عمل کردن بخش فیلم کوتاه این جشن تاثیر زیادی بر روند تولید آثار کوتاه وکیفیت فیلم‌ها ندارد. استقلال یافتن بخش فیلم کوتاه تفکر وسلیقه مدیران است. فیلمسازان فیلم‌های خود را با توجه به الگوهای خود اثری را می‌سازند واستقلال این بخش تفاوت زیادی در نوع عملکرد هنرمندان ندارد.