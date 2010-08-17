صرفه جویی 400 میلیون ریالی حاملهای انرژی در منطقه 8 انتقال گاز کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ولی‌الله دینی ظهر سه شنبه در نشست مدیریت انرژی این منطقه اظهار داشت: طی یک دوره یک ساله، میزان ریالی صرفه‌جویی ناشی از حامل‌های انرژی در منطقه هشت عملیات انتقال گاز افزون بر 400 میلیون ریال محاسبه و ثبت شده است.

وی بیان کرد: به دنبال کنترل و نظارت دقیق‌تر بر چگونگی معرف انرژی در اوقات اداری و غیراداری در یک دوره یک ساله، کارکنان این منطقه توانسته‌اند 432 میلیون و 122 هزار ریال صرفه‌جویی انرژی را فقط در بخش اداری داشته باشند.

مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران مصرف صحیح انرژی را جزو وظایف اصلی این شرکت بیان کرد و گفت: اقدامات خوبی در رابطه با درست مصرف کردن و جلوگیری از هدر رفتن انرژی صورت گرفته اما هنوز برای رسیدن به مصرف ایده‌آل کارهای زیادی را باید انجام دهیم چرا که این مهم همت همگانی را می‌طلبد تا بتوانیم انرژی را برای نسل بعدی نیز حفظ کنیم.

دینی در رابطه با اقدامات صورت گرفته اظهار داشت: استخراج میزان انرژی مصرفی ساختمان‌ها، به کارگیری استانداردهای انرژی، تفکیک مصارف انرژی در بخش صنعتی، اصلاح الگوی مصرف، نصب سیستم‌های هوشمند کنترل انرژی، تشکیل کارگروه‌های طراحی و اجرای الزامات مباحث 19 از جمله اقدامات انجام شده در این منطقه بوده و مصمم هستیم با اولویت قرار دادن اصلاح الگوی مصرف همواره بتوانیم سیر صعودی صرفه‌جویی را در بخش انرژی داشته باشیم.

وی ادامه داد: سیستم مدیریت انرژی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از ارائه ارقام و معیارهای غیرواقعی بپرهیزیم تا به صورت واقع‌بینانه هزینه‌ها را محاسبه و میزان صرفه‌جویی را به صورت مکتوب درج کنیم تا ضمن دستیابی به سود حاصل از صرفه‌جویی، مسیرهای بعدی صرفه‌جویی را شناسایی کنیم.