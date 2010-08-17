مسلمانان سوئد از کمک شهرداری برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، امام عثمان طولبه از رهبران جامعه مسلمان سوئد و مدیر انجمن اسلامی دانشجویی ابن رشد در بخش جنوبی اظهار داشت: رمضان به بخش لاینفکی از فرهنگ سوئد تبدیل شده، اما اطلاعات درباره ماه رمضان و رسوم مسلمانان باید بیش از این در جامعه اشاعه یابد.

این انجمن گسترده ستادی تشکیل داده که در چهار شهر هلسینگبرگ، لندسرونکا، مامو و کریتینستاد فعالیت می کنند. این ستاد خیمه هایی را در مرکز این شهرها تشکیل داده و اطلاعاتی درباره اسلام منتشر می کند و در هر خیمه یک نفر به همراه یک امام جماعت به پرسشها پاسخ می دهند.

عثمان طولبه که تلاش می کند این ستاد را به عنوان پروژه ادغام مسلمانان معرفی کند گفت: ما امیدواریم بتوانیم در توسعه درک اسلام سهم داشته باشیم و ماه رمضان را چون مراسم کریسمس به عنوان بخشی از این جامعه معرفی کنیم.

وی افزود: ناآگاهی ، ترس از مذهب و دینهای مختلف را شکل می دهد، ما به واسطه صحبت درباره سنتها و آداب خود می توانیم با اسلام هراسی و نژاد پرستی مبارزه کنیم.

شهرداری هلسینگبورگ این مبلغی برای آموزش، پرداخت بهای بسته های راهنمای ماه رمضان، خرید خیمه ها و وسایل مورد نیاز کمک کرده است. این مبلغ از سوی کمیته توسعه ارائه شده که در درک بهتر سنتها و آداب دینی، فرهنگی و قومی مختلف سهمی بر عهده دارد.

بنگت ادوار رئیس این کمیته گفت: هدف ما حمایت از این نوع فعالیتها و ارائه اطلاعات درباره آداب فرهنگی و دینی در جامعه است.