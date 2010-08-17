  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

برای معرفی رمضان؛

مسلمانان سوئد از کمک شهرداری برخوردار شدند

مسلمانان سوئد از کمک شهرداری برخوردار شدند

شهرداری هلسینگبورگ سوئد حدود 4 هزار دلار به انجمن اسلامی دانشجویی ابن رشد کمک کرده تا این انجمن به معرفی ماه مبارک رمضان در جامعه سوئد بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، امام عثمان طولبه از رهبران جامعه مسلمان سوئد و مدیر انجمن اسلامی دانشجویی ابن رشد در بخش جنوبی اظهار داشت: رمضان به بخش لاینفکی از فرهنگ سوئد تبدیل شده، اما اطلاعات درباره ماه رمضان و رسوم مسلمانان باید بیش از این در جامعه اشاعه یابد.

این انجمن گسترده ستادی تشکیل داده که در چهار شهر هلسینگبرگ، لندسرونکا، مامو و کریتینستاد فعالیت می کنند. این ستاد خیمه هایی را در مرکز این شهرها تشکیل داده و اطلاعاتی درباره اسلام منتشر می کند و در هر خیمه یک نفر به همراه یک امام جماعت به پرسشها پاسخ می دهند.

عثمان طولبه که تلاش می کند این ستاد را به عنوان پروژه ادغام مسلمانان معرفی کند گفت: ما امیدواریم بتوانیم در توسعه درک اسلام سهم داشته باشیم و ماه رمضان را چون مراسم کریسمس به عنوان بخشی از این جامعه معرفی کنیم.

وی افزود: ناآگاهی ، ترس از مذهب و دینهای مختلف را شکل می دهد، ما به واسطه صحبت درباره سنتها و آداب خود می توانیم با اسلام هراسی و نژاد پرستی مبارزه کنیم.

شهرداری هلسینگبورگ این مبلغی برای آموزش، پرداخت بهای بسته های راهنمای ماه رمضان، خرید خیمه ها و وسایل مورد نیاز کمک کرده است. این مبلغ از سوی کمیته توسعه ارائه شده که در درک بهتر سنتها و آداب دینی، فرهنگی و قومی مختلف سهمی بر عهده دارد.

بنگت ادوار رئیس این کمیته گفت: هدف ما حمایت از این نوع فعالیتها و ارائه اطلاعات درباره آداب فرهنگی و دینی در جامعه است.

کد مطلب 1135586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها