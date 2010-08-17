670 دانش آموز مناطق غیربرخوردار لرستان به اردو اعزام شدند

اردشیر فلاح کردی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: به همت مدیرکل آموزش و پرورش این تعداد دانش آموز طی 10 هفته از نیمه دوم خردادماه تا نیمه مردادماه به اردوی لواسان اعزام و در آنجا از برنامه های فرهنگی تربیتی و ورزشی بهره مند شدند .

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های این معاونت در ماه رمضان، بیان داشت: دوره آموزشی غیر حضوری ضمن خدمت به مدت 16 ساعت به صورت فراگیر در بین همکاران فرهنگی با عنوان تربیت از نگاه قرآن کریم با محتوای آموزشی سلسله بحث های حجت الاسلام قرائتی در این استان برگزار می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان توسعه و تعمیق باور های دینی و ارزشی جامعه فرهنگیان استان و ارتقاء دانش و شناخت این ظرفیت ارزشمند انسانی را از جمله اهداف اجرای این دوره های آموزشی برشمرد.

فلاح کردی یادآور شد: علاقمندان فرهنگی استان می توانند جهت ثبت نام در این دوره آموزشی حداکثر تا تاریخ نهم شهریور ماه به کارشناسی ضمن خدمت ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق مربوطه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: آزمون پایانی از محتوای برنامه های پخش شده به صورت غیر حضوری و غیر متمرکز در پایان مهر ماه 89 در کلیه شهرستانها و مناطق که آمار ثبت کنندگان به حد نصاب رسیده باشد برگزار می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان افزود: به کلیه شرکت کنندگان در آزمون که حد نصاب نمره مورد نظر را کسب کنند گواهی ضمن به مدت 16 ساعت ارائه می شود.

فلاح کردی خاطر نشان کرد: همچنین برگزیدگان این آزمون از طریق مدیر کل آموزش و پرورش استان از هر منطقه حداقل 10نفر به صورت مکتوب تقدیر به عمل می آید و توسط مدیر یا رئیس هر شهرستان برای حداقل 15 در صد برگزیدگان تقدیر کتبی صادر خواهد شد.