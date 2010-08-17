استیضاح کنندگان خلیلیان قانع نشدند/ درخواست اعلام استیضاح درجلسه چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کرمی راد نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: طراحان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی امروز در مورد این استیضاح با هیئت رئیسه مجلس به تبادل نظر نشستند که در این نشست دو راهکار پیشنهاد شد.

به گفته وی یکی از این پیشنهادات جلسه طراحان استیضاح با وزیر و هیئت رئیسه مجلس و پیشنهاد دیگر جلسه بین اعضای هیئت رئیسه و طراحان استیضاح بدون حضور وزیر بود.



نماینده کرمانشاه اعلام کرد : این دو راهکار پیش از ظهر امروز بین طراحان مطرح و بررسی شد که همه طراحان هیچکدام از این دو راهکار را نپذیرفته بلکه بر ارائه راهکار سوم یعنی مطرح شدن استیضاح در صحن مجلس تاکید کردند.

نماینده کرمانشاه اظهار داشت: طراحان نتیجه جلسه را به اطلاع "سیدمحمدحسن ابوترابی فرد" نایب رئیس مجلس رسانده و خواستار اعلام وصول استیضاح در جلسه علنی فردای مجلس شدند.

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی یکشنبه 24 مرداد با 30 امضا در 30 محور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و امروز سه شنبه باید اعلام وصول می شد که این اعلام به دلیل ایرادات شکلی استیضاح و نیز رایزنی هیئت رئیسه با استیضاح کنندگان به تعویق افتاد .



مطابق قانون پس از اعلام وصول استیضاح در مجلس وزیر باید ظرف 10 روز در مجلس حاضر و به سوالات استیضاح کنندگان پاسخ دهد و اگر وزیر نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، از سمت خود عزل خواهد شد. طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اواسط تیرماه امسال کلید خورد و گفتگو های استیضاح کنندگان و مسئولان دولتی برای حل مشکلات بدون انجام استیضاح تا کنون نتیجه نداده است .



