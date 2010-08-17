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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

آغازگر جنگ عراق به قربانیان این جنگ هدیه می دهد!

آغازگر جنگ عراق به قربانیان این جنگ هدیه می دهد!

"تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس که به همراه جرج بوش جنگ مصیبت بار عراق را در سال 2003 آغاز کرد در اقدامی فریبکارانه از اهدای درآمد فروش کتاب خاطراتش به آسیب دیدگان این جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تونی بلر که به دلیل همراهی با آمریکا و درگیر کردن انگلیس در جنگ عراق از محبوبیت چندانی در انگلیس برخوردار نیست در اقدامی فریبکارانه اعلام کرده که درآمد ناشی از کتاب آتی خود را به آسیب دیدگان جنگ عراق اختصاص می دهد.

این کتاب که شامل خاطرات تونی بلر می شود ماه آینده میلادی به بازار می آید.
 
نکته جالب در مورد این کمک آن است که پول اهدایی از طرف بلر به نهادی اهدا می شود که قرار است در سال 2012 افتتاح شود.
 
انتشار کتاب بلر بر عهده انتشارات "رندام هاوز" است. این موسسه انتشاراتی پیش بینی کرده که انتشار خاطرات نخست وزیر اسبق انگلیس درآمدی بالغ بر هفت میلیون و 500 هزار دلار را به حساب وی واریز می کند.
 
بلر در حالی قصد اهدای این پول را دارد که چندی پیش در کمیته چیلیکات ( گروه بررسی دلایل ورود انگلیس به جنگ عراق ) اعلام کرد حتی اگر ثابت می شد که عراق سلاح کشتار جمعی هم در اختیار ندارد بازهم به این کشور حمله می کردیم.
کد مطلب 1135592

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