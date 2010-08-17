سطح رفاه عمومی مردم در مناطق دورافتاده قزوین باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم ظهر سه شنبه در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی الموت غربی اظهار داشت: وظیفه ما ایجاد امنیت و آرامش خاطر در اذهان مردم است.

وی افزود: تشکیل جلسات با اعضای شورای اسلامی شهرهای مناطق مختلف قزوین برای بررسی و ارائه راهکارهایی با هدف رفع مشکلات مردم ضروری است و با بیان مشکلات در این جلسات حتی مشکلی حل نشده باید تا پایان سال در مناطق حل

شود.



استاندار قزوین یادآور شد: باید سطح رفاه عمومی افزایش یابد تا در مناطق دور افتاده که ارتقا یافته‌اند مردم خدمات عمومی در شهرها را احساس کنند.

وی اعلام کرد: برنامه ‌ریزی برای کسب راهکارهایی با هدف افزایش درآمدهای جدید در منطقه رودبار شهرستان امری لازم است و هدف و وظیفه ما فراهم کردن بهترین شرایط برای زندگی مردم مناطق مختلف است.

عجم احداث واحد آموزشی شبانه ‌روزی را در بخش رودبار شهرستان ضروری دانست و گفت: احداث این مکان آموزشی ضرورت دارد ولی مکان‌یابی آن مانند دیگر پروژه‌های با اهمیت باید به طور کارشناسی صورت گیرد تا هزینه‌ها و خدماتی که

به مردم ارائه می‌شود، جمعیت بیشتری را در برگیرد.



وی بر تسریع در بهسازی جاده بهرام ‌آباد رازمیان تأکید و عنوان کرد: با مشارکت بخش خصوصی احداث صنایع تبدیلی در صورت نیاز منطقه باید انجام شود.

تأسیس شعبه بانک ملی، نصب تابلو در ورودی شهر رازمیان، احداث دهکده توریستی در قلعه لمبسر، احداث یک باب بوستان کوچک در ورودی شهر رازمیان با مساحت شش هزار متر‌مربع و 150 میلیون تومان اعتبار و نصب سیل بند در برخی

مناطق شهر رازمیان از درخواستهای بخشدار و رئیس و اعضای شورای اسلامی الموت غربی بود.