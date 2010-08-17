چهار کتاب تازه پولمن ترجمه شد

فرزاد فربد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازه‌ترین آثار در دست چاپش گفت: چهار کتاب از فیلیپ پولمن شامل دو کتاب "مترسک و خدمتکار" و "کوکی" به اضافه دو جلد دیگر از مجموعه "نیروی اهریمنی" او با عناوین "روزی روزگاری در شمال" و "آکسفورد لایرا" به زودی توسط کتاب پنجره منتشر می‌شود.

به گفته این مترجم آثار ادبی ژانر علمی - تخیلی ، در میان چهار اثر مذکور "کوکی" به تازگی مجز نشرش را دریافت کرده است.

فربد همچنین از ترجمه دو کتاب دیگر از نیل گی‌من آمریکایی خبر داد و گفت: ترجمه مجموعه داستان "ج مثل جادو" و داستان فانتزی "آد و غول‌های یخی" درباره اسطوره‌های اهریمنی اسکاندیناوی این نویسنده به پایان رسیده و آنها را برای چاپ به انتشارات کتاب پنجره داده‌ام.

اخیراً هم "کتاب گورستان" نیل گی‌من با ترجمه فربد و توسط همین ناشر منتشر شده است؛ این کتاب جایزه بهترین کتاب کودک آمریکا در سال 2009 میلادی را از آن خود کرده بود.

فربد همچنین از ترجمه کتاب دوم مجموعه‌ای دو جلدی از داگلاس آدامز با عنوان "رستوران انتهای جهان" و عرضه آن همزمان با تجدید چاپ جلد اول آن خبر داد که عنوانش "رهنما و مسافران مجانی کهکشان" است.