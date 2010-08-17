اختلاف نظر مقامات در جلسات خصوصی حل شود

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، تشکیل جلسه سران قوا در سال جدید را امر مبارک و امیدوار کننده ای خواند و گفت: در اینکه چرا این جلسه از اسفند ماه سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری تشکیل نشده است ، جای سئوال دارد.

وی افزود: بی تردید در کشوری همانند ایران در یک فرآیند دموکراتیک اداره می شود و از طرف دیگر نیازمند به وحدت نظر در مقابل تهدیدات بیشمار بیگانگان است ، همدلی، همفکری و همراهی در بین قوای سه گانه کشور ضروری است.

جلالی گفت: آنچه از این جلسات انتظار می رود این است که عمده مسائل اختلافی در چنین جلساتی تدبیر شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: البته در یک نگاه واقع گرایانه نمی توان انتظار داشت که همه مسائل اختلافی در چارچوب این جلسات حل و فصل شود. بی تردید در کشوری که دارای مجلس است و نماد مردم سالاری در آن وجود دارد ، اختلاف سلیقه وجود خواهد داشت و هیچ گاه نمی توان اختلافات را به شکل کامل ریشه کن کرد.

وی یادآور شد: اختلاف بین قوا را می توان در قالب جلساتی همانند جلسات سران قوا به حداقل رساند.

جلالی گفت: بی تردید طرح بی شمار مسائل اختلافی که بعضا مورد انتظار جامعه هم نیست و دغدغه اساسی مردم نیست می تواند آسیب زننده باشد ، بنابراین بهتر است قبل از طرح این مسائل در جامعه مسئولان مربوطه با برگزاری نشست های منظم مسائل و مشکلات و اختلاف نظرها را تا حدود زیادی رفع کرده و از بروز اختلافات در سطح جامعه که موجب التهاب و تنش می شود خودداری کنند.