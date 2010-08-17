ارائه اولین دوربین عکاسی سه بعدی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، عکسهایی که توسط دوربین جدید فوجی فیلم به نام FinePix به ثبت می رسند را می توان بر روی کاغذهای ویژه و سه بعدی چاپ کرد.

بر خلاف فیلمهای سه بعدی بر روی پرده سینماها، برای دیدن تصاویر سه بعدی نیازی به عینکهای ویژه نیست. دوربین جدید فوجی فیلم از میان دو لنز خود به صورت همزمان دو عکس می گیرد که در ثبت این دو عکس فاصله طبیعی میان دو چشم انسان رعایت شده است زیرا دو لنز در فاصله دو چشم از یکدیگر قرار گرفته اند. سپس با استفاده از فناوری عدسی مرکب این تصاویر بر روی صفحه ای بافت دار در هم ترکیب شده و عکسی برجسته را به وجود می آورد.

دوربین جدید به دوربین تصویر برداری سه بعدی نیز مجهز است که به کاربران امکان مشاهده فیلمهای خانگی خود را در تلویزیونهای سه بعدی خواهد داد.

بر اساس گزارش تلگراف، فروش دوربین FinePix از اوایل ماه سپتامبر آغاز خواهد شد و فوجی فیلم قیمت حدودی آن را 400 دلار اعلام کرده است. این شرکت همچنین اعلام کرده خدمات چاپ سه بعدی ویژه این دوربین کمی پس از آغاز فروش آن ارائه خواهد شد.