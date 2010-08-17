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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

ادعای اسرائیلی‌ها رد شد/ ژاک روگ مصدومیت تکواندوکار ایران را تایید کرد

ادعای اسرائیلی‌ها رد شد/ ژاک روگ مصدومیت تکواندوکار ایران را تایید کرد

رئیس کمیته بین المللی المپیک اظهارات مقامات اسراییلی مبنی بر اینکه ورزشکار ایرانی از رقابت با نماینده این کشور کناره گیری کرده را رد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، محمد سلیمانی ، تکواندوکار وزن 48 کیلوگرم ایران روز یکشنبه به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه قوزک پا از رویارویی با گیلی هایموویتز خودداری کرد و روگ به رویترز گفت که دلیلی وجود ندارد که به کناره گیری او از این مسابقه شک کرد.

روگ روز سه شنبه گفت: ورزشکار ایرانی تنها به این دلیل که از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی بود از حضور در میدان مسابقه خودداری کرد. او به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان یک پزشک سنگاپوری قرار گرفت. پزشکی که کاملا استقلال داشت و به سازمان و نهادی مرتبط نبود. او پای نماینده ایران را معاینه کرد و از نظر ما، موضوع پایان پذیرفته است.

روزنامه استریت تایمز سنگاپور روز سه شنبه به نقل از یک مقام اسراییلی نوشت که او باور ندارد این کناره گیری به دلیل آسیب دیدگی بوده باشد.

کد مطلب 1135607

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