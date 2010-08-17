به گزارش خبرگزاری مهر، صدور کارت برای هواداران تیم های ملی دررشته های مختلف چندی پیش توسط ستاد برگزاری بازی های آسیایی و المپیک وهمچنین هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک تائید شده بود. با این حال درنشست روز گذشته ستاد منابع مالی وبازاریابی کمیته ملی المپیک که به ریاست مهدی کرباسیان - خزانه دار کمیته ملی المپیک - برگزار شد این برنامه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد تا جهت تجمیع هواداران و علاقه مندان برای حمایت از تیم‎های ملی ورزشی کشورمان، نسبت به صدور کارت‎های فوق اقدام شود. درهمین راستا قراردادی با بانک پارسیان منعقد شده تا علاقه مندان به استفاده از کارت هوادارن تیم‎های ملی بتوانند ضمن داشتن کارت هواداران از تمامی مزایای شعب این بانک در سراسرکشور استفاده کنند. نحوه صدور کارت هوادارن در شهریور ماه به اطلاع عموم خواهد رسید.

همچنین در نشست روز دوشنبه ستاد منابع مالی و بازاریابی کمیته ملی المپیک مقرر شد تا اقدامات اجرایی لازم جهت جذب اسپانسر مطلوب یا حامی مالی ویژه کاوران اعزامی به بازی‎های آسیایی گوانگجو به منظور کمک به کاهش هزینه برای کمیته ملی المپیک صورت پذیرد.