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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سالگرد بازگشت آزادگان را گرامی داشت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سالگرد بازگشت آزادگان را گرامی داشت

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیستمین سالگرد ورود آزادگان را به میهن اسلامی ایران گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: آزادگان جان بر کف، این شیر مردان عرصه نبرد حق علیه باطل، که با استقامت و پایداری مثال زدنی خویش عزت و افتخار و عظمت را برای ایران و ایرانی به ارمغان آوردند، سرمایه های گرانسنگ و جاودانه ای برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می آیند. بیست و ششم مرداد سال 1369 یکی از روزهای شورانگیز، شیرین، خاطره برانگیز و به یادامندنی تاریخ هشت سال دفاع مقدس و هشت سال حماسه و پایداری و رشادت ملت قهرمان و سلحشور ایران است.

در ادامه بیانیه می خوانیم : راد مردانی که تمامی هستی خویش را برای حفظ آرمان ها و کیان انقلاب اسلامی و دفع متجاوز و ستم دشمن بعثی در طبق اخلاص نهادند و با تحمل سخت ترین شرایط و شدیدترین تنگناها و مضایق از باورهای دینی و انقلابی خویش در وفاداری به اقنلاب و آرمان های امام راحل دست بر نداشتند.

دربخش دیگری از این بیانیه آمده است: بیست سال پیش در همین روزها ایران به استقبال پرستوهای مهاجر برخاست که سالهای سخت هجران از وطن را در اسارتگاه های صدامیان با صبر و ایمان و توکل پشت سر گذاشته بودند. آنانی که اگر جسمشان به بند کشیده شد اما هیچ گاه روح و اندیشه و اراده بلند و راسخشان در بند اجانب و اسارت دشمنان نیفتاد. آزادگان آمدند همانطور که رفته بودند دلیر و مقاوم، نستوه و امیدوار و دلاور با کوله باری از تجربه صبر و آزادگی تا دل های تفت دیده مشتاقان و مومنان را از شوق وصال خود و آب حیات ایمان سیراب نمایند.

در پایان این بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیستمین سالگرد بازگشت افتخار آفرین اسوه های پایداری و شجاعت و فداکاری را گرامی داشته و تصریح کرده است: همه ملت ایران مدیون ایثارگران و آزدگان هستند و بایستی با حفظ آرمان ها، اهداف و اندیشه های آنان مسیرشان را ادامه داده و پاسداری و جانبازی و مقاومتشان را ارج نهند.

کد مطلب 1135611

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