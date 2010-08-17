شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سالگرد بازگشت آزادگان را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: آزادگان جان بر کف، این شیر مردان عرصه نبرد حق علیه باطل، که با استقامت و پایداری مثال زدنی خویش عزت و افتخار و عظمت را برای ایران و ایرانی به ارمغان آوردند، سرمایه های گرانسنگ و جاودانه ای برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می آیند. بیست و ششم مرداد سال 1369 یکی از روزهای شورانگیز، شیرین، خاطره برانگیز و به یادامندنی تاریخ هشت سال دفاع مقدس و هشت سال حماسه و پایداری و رشادت ملت قهرمان و سلحشور ایران است.

در ادامه بیانیه می خوانیم : راد مردانی که تمامی هستی خویش را برای حفظ آرمان ها و کیان انقلاب اسلامی و دفع متجاوز و ستم دشمن بعثی در طبق اخلاص نهادند و با تحمل سخت ترین شرایط و شدیدترین تنگناها و مضایق از باورهای دینی و انقلابی خویش در وفاداری به اقنلاب و آرمان های امام راحل دست بر نداشتند.

دربخش دیگری از این بیانیه آمده است: بیست سال پیش در همین روزها ایران به استقبال پرستوهای مهاجر برخاست که سالهای سخت هجران از وطن را در اسارتگاه های صدامیان با صبر و ایمان و توکل پشت سر گذاشته بودند. آنانی که اگر جسمشان به بند کشیده شد اما هیچ گاه روح و اندیشه و اراده بلند و راسخشان در بند اجانب و اسارت دشمنان نیفتاد. آزادگان آمدند همانطور که رفته بودند دلیر و مقاوم، نستوه و امیدوار و دلاور با کوله باری از تجربه صبر و آزادگی تا دل های تفت دیده مشتاقان و مومنان را از شوق وصال خود و آب حیات ایمان سیراب نمایند.

در پایان این بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیستمین سالگرد بازگشت افتخار آفرین اسوه های پایداری و شجاعت و فداکاری را گرامی داشته و تصریح کرده است: همه ملت ایران مدیون ایثارگران و آزدگان هستند و بایستی با حفظ آرمان ها، اهداف و اندیشه های آنان مسیرشان را ادامه داده و پاسداری و جانبازی و مقاومتشان را ارج نهند.