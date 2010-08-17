به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت روز سه شنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: ازسوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا 11 گروه داوری که عبارتند از: تیم های استرالیا، ژاپن، کره جنوبی ، مالزی (همراه با یک کمک داور چینی)، عمان (همراه با یک کمک داور بحرینی) قطر، سنگاپور، سوریه ، امارات ، ازبکستان و تیم داوری خلیل ابراهیم عربستانی که کمک هایش کامرانی فر از ایران و یک کمک داور عراقی است.

وی اضافه کرد: البته محسن ترکی به عنوان داور وسط ذخیره و رضا سخندان به عنوان کمک داور ذخیره به این رقابت ها دعوت شده اند. ضمن اینکه قرار است از دوم تا ششم دسامبر(11 تا 15 آذر) در مالزی تست های نهایی از داوران به عمل بیاید که داوران ذخیره ایران هم در این تست ها شرکت خواهند داشت و چنانچه در این تست ها، داوران اصلی نتواند معیارهای لازم را بدست بیاورند ممکن است ترکی و سخندان جایگزین داوران منتخب شوند.

عنایت ادامه داد: البته به غیر از سخندان که کمک داور است کمک داورانی ازچین، ازبکستان و کویت نیز دارای داوران ذخیره هستند ضمن اینکه به غیر از ترکی داور قطری هم ذخیره است. چهار داورهم به عنوان داور چهارم به جام ملت ها دعوت شدند که از ایران علیرضا فغانی دعوت شده که سه داور دیگر از استرالیا، بحرین و ازبکستان به همراه او دعوت شده اند. اینها لیست داورانی است که 27 جولای توسط کمیته داوران AFC برای رقابت های جام ملت های آسیا انتخاب شدند و من فکر می کنم در این رقابت ها FIFA و AFC می خواهند طرح 6 داوره را اجرا کنند.



عنایت درباره اینکه چرا از ایران داور وسط انتخاب نشده گفت: ببینید از استرالیا ماتیوبریتس، ازعمان الهلالی و از ایران مسعود مرادی حذف شده اند که دلیل حذف مرادی این بود که متاسفانه اول ژانویه 2011 بازنشسته می‌شود. علاوه بر این سه تیم داوری، داورانی بودند که توسط FIFA و AFC دعوت شده بودند. به نظر من داوران ما از داورانی که انتخاب شده اند بهترند و برای این ادعایم دلایل مستدلی دارم. مطمئنا محسن ترکی و سعید مظفری زاده از داوران سوری، سنگاپوری، اماراتی ، قطری و کره جنوبی بهتر هستند چون در آخرین تست داوران انتخابی برای جام ملت های آسیا سعید مظفری زاده در تست ها که شامل ویدئوتست و تست های آشنایی با قوانین داوری به زبان انگلیسی بود حتی از راوشان ایرماتوف ازبکستانی نمره بهتری گرفت و اول شد و درمیان تمام داوران تنها مظفری زاده بود که جایزه ویژه AFC را دریافت کرد.



وی ادامه داد: ما به انتخاب AFC احترام می گذاریم و قصد اعتراض نداریم اما اگر فدراسیون فوتبال و شخص رئیس فدراسیون صلاح بداند از AFC باید بپرسیم که علت عدم انتخاب داور وسط ایرانی چه بوده است. با توجه به اینکه AFC نمرات داوران را در تست های که در مالزی می گیرد را به ما اعلام نمی کند ما از عملکرد داوران خود باخبر نمی شویم.



عنایت گفت: AFC از 11 تیم انتخابی برای جام ملتهای آسیا 4 گروه ازبکستان (روشن ایرماتوف)، مالزی (سوبخیدین)، ژاپن (نی شی مورا) و تیم خلیل القمدی که کامرانی فر کمک داور آن بود برای جام ملتهای آسیا دعوت کرده که این 4 گروه درجام جهانی قضاوت کردند . دو تیم داوری استرالیا و عمان هم درجام جهانی ذخیره بودند پس می ماند 5 تیم داوری که شامل تیم های امارات ، سنگاپور، قطر، سوریه و کره جنوبی که انتخاب این 5 کشور و عدم انتخاب ایران تعجب برانگیز است .

رئیس کمیته داوران تصریح کرد گفت: به هر جهت لیگ ما از لیگ امارات ، سنگاپور، سوریه و قطر بالاتر است و در دنیا در رده 23 لیگ های دنیا قرار داریم و جزو کشورهایی هستیم که 4 سهمیه در لیگ قهرمانان داریم درحالی که سنگاپور و سوریه در لیگ قهرمانان سهمیه ای ندارند.