مهران شیخی مدال نقره رقابتهای کشتی المپیک را برگردن آویخت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، دیدارهای رده‌‌بندی و فینال وزن 46 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازیهای المپیک نوجوانان عصر امروز به وقت سنگاپور در سالن کشتی مجموعه ICC برگزار شد.

در دیدار فینال این وزن مهران شیخی به مصاف "الدار بالژینیموف " از روسیه رفت. شیخی که با غلبه بر حریفانی از ونزوئلا و پرو فینالیست شده بود، در مصاف با حریف روسی در دو تایم تن به شکست داد و به مدال نقره بسنده کرد. شیخی در تایم اول با نتیجه 4 بر2 تن به شکست داد و در تایم دوم نیز ضربه فنی شد.

تا پیش از این کاروان کشورمان صاحب یک مدال طلا (کاوه رضایی - تکواندو)، یک نقره (محمد سلیمانی - تکواندو) و یک برنز (یوسف قادریان - کشتی آزاد) در المپیک سنگاپور کسب کرده بود.

نخستین دوره بازی های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مردادماه آغاز و 4 شهریورماه به پایان می رسد.