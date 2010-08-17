گوشت مرغ فاقد آنتی بیوتیک در کهگیلویه وبویراحمد تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، محسن صادقی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح با هماهنگی جهاد کشاورزی و کارشناسان دامپزشکی استان آغاز شده و هدف از اجرای آن تولید محصول اورگانیک به عنوان یکی از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

وی بیان کرد: هم اکنون تولید مرغ عاری از "آنتی بیوتیک" در جهت افزایش سلامت مصرف کنندگان در برخی از استانهای کشور در حال انجام است.

صادقی آماده کردن سالنهای مرغداری برای تولید جوجه و جوجه ریزی، تهیه جوجه یکروزه مناسب، اعمال اصول بهداشتی و قرنطینه ای در فرآیند پرورش و واکسیناسیون و درمان را از مهمترین برنامه های دامپزشکی استان در اجرای این طرح عنوان کرد.

وی یادآور شد: سالانه شش هزار تن گوشت مرغ در کهگیلویه وبویراحمد تولید و وارد بازار مصرف می شود.