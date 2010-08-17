به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر این توافق‌نامه با نمایش فیلم "کوانتوم آرامش" از شبکه آی تی وی انگلستان آغاز می‌شود و پس از آن سایر فیلم های این مجموعه روی آنتن می‌رود.

این نخستین توافقنامه به این شکل است که در شبکه‌های خصوصی تلویزیون صورت می‌گیرد. بر اساس این برنامه‌ریزی کلیه فیلمهای جیمز باند از جمله "کازینو رویال"، " گلد فینگر"، "از روسیه با عشق" و "الماسها ابدی اند" با کیفیت بالای HD در سال هال 2010 و 2011 نمایش داده می‌شوند.



جزئیات دیگری از این توافق منتشر نشده است. فیلمهای مجموعه جیمز باند که از سال 1967 تا کنون ساخته شده اند به ندرت از شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده شده اند. اما لاینز تی وی که حقوق پخش آثار این مجموعه را در اختیار دارد تا کنون از نمایش‌های خصوصی این فیلمها نزدیک به 300 میلیون دلار در آمد کسب کرده است.



زای بنتی مدیر شبکه‌های دیجیتالی آی تی وی در این باره گفت: جیمز باند یک نماد انگلیسی سینماست که تماشاگران آی تی وی علاقه فراوانی به آن دارند. اکنون ما برای نخستین بار همه فیلمهای جیمز باند را با کیفیتی بی‌نظیر روی آنتن می‌فرستیم.



آی تی وی بزرگ ترین شبکه خصوصی بریتانیاست که مخاطبان بسیاری هم دارد. این شبکه سالانه نزدیک به یک میلیارد پوند برای گسترش فعالیتهای خود سرمایه گذاری می‌کند. برنامه نمایش آثار مجموعه مامور مخفی 007 از ماه آینده آغاز می‌شود.

