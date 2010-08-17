به گزارش خبرنگار مهر، علی شهیدیان روز سه شنبه با ارسال نامه ای به رئیس فدراسیون والیبال ضمن تهدید به کناره گیری از رقابتهای فصل آینده آورده است: قرار است دانشگاه آزاد در لیگ امسال شرکت داشته باشد در حالیکه این تیم در پایان فصل گذشته از جدول بازی‏ها حذف شد. ورود دانشگاه آزاد غیرقانونی است. هر چند این تیم سال گذشته نیز به صورت غیرقانونی و پس از گذشت دو هفته از مسابقات در جدول لیگ برتر قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره تیم ارتعاشات صنعتی با بیان اینکه تیم ارتعاشات صنعتی درصورت ورود دانشگاه آزاد از مسابقات والیبال لیگ برتر کناره‏گیری خواهد کرد، تصریح کرد: البته موضوع را از طریق رئیس سازمان تربیت بدنی پیگیر خواهیم بود. در صورت حاصل نشدن نتیجه هم از طریق دفتر ریاست جمهوری پیگیر موضوع بوده وخسارات خود را طلب می‏کنیم.

رئیس هیئت مدیره تیم ارتعاشات صنعتی همچنین از حمایت فدراسیون والیبال نسبت به زیر پا گذاشتن تعهدات اخلاقی و قانونی بازیکن این تیم انتقاد کرد و گفت: سامان فائزی بازیکن قانونی ما است که قصد جدایی دارد. متاسفانه این مسئله از سوی فدراسیون والیبال با عنوان کردن مسائلی مانند مخدوش بودن قرارداد، قرارداد درسن 17 سالگی و نبود امضا پدر مورد حمایت قرار گرفته است. در حالیکه جدایی فائیز به ما لطمه می‏زند.