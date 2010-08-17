ژاپن نسبت به افزایش توان نظامی چین ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد: با مطالعه آخرین گزارش آمریکا، ژاپن بر تمایلات ارتش چین نظارت خواهد داشت، ارتشی که تاثیر مهمی بر امنیت منطقه از جمله ژاپن و جامعه جهانی دارد.

این خانم سخنگو که نامش قید نشده، افزود: چین در حال فعال سازی نیروی دریایی خود در دریای شرق چین و در اقیانوس آرام است.

وی گفت که به عقیده وزارت دفاع ژاپن، پکن فعالیت های نظامی خود را بیش از حفاظت از تمامیت ارضی این کشور توسعه داده و به فراتر از حفاظت و پاسداری از خاک چین رسیده است.