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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

بابهره برداری ازگزارش پنتاگون؛

ژاپن نسبت به افزایش توان نظامی چین ابراز نگرانی کرد

ژاپن نسبت به افزایش توان نظامی چین ابراز نگرانی کرد

در پی هشدار هدفمند آمریکا نسبت به تقویت قوای نظامی چین، ژاپن اعلام کرد که توکیو تحرکات نظامی پکن را از نزدیک نظاره می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد: با مطالعه آخرین گزارش آمریکا، ژاپن بر تمایلات ارتش چین نظارت خواهد داشت، ارتشی که تاثیر مهمی بر امنیت منطقه از جمله ژاپن و جامعه جهانی دارد.

این خانم سخنگو که نامش قید نشده، افزود: چین در حال فعال سازی نیروی دریایی خود در دریای شرق چین و در اقیانوس آرام است.

وی گفت که به عقیده وزارت دفاع ژاپن، پکن فعالیت های نظامی خود را بیش از حفاظت از تمامیت ارضی این کشور توسعه داده و به فراتر از حفاظت و پاسداری از خاک چین رسیده است.

کد مطلب 1135630

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