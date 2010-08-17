احداث هفت کیلومتر از خط 2 قطار شهری کرج به پایان رسید

حسین واشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از احداث هفت کیلومتر از خط 2 قطار شهری در حد فاصل میدان حصارک تا سه راه رجایی شهر در صورت تامین اعتبار برای خرید تجهیزات در سال جاری به بهره برداری می رسد.

سرپرست سازمان قطارشهری کرج در ادامه افزود: خط 2 متروی کرج به طول 30 کیلومتر با 27 ایستگاه، شهرستان شهریار و ملارد را به کرج و سپس از طریق خیایان شهید بهشتی به کمالشهر متصل می کند.

وی گفت: از مجموع 27 ایستگاه پیش بینی شده، عملیات ساخت سه ایستگاه آغاز شده است و بزودی این ایستگاه ها حد فاصل میدان امام خمینی (ره) تا میدان حصارک کرج به بهره برداری می رسد.

واشقانی در ادامه با اشاره به این که بر اساس مصوبه هیئت دولت، شش خط قطار شهری به طول حدود 100 کیلومتر در کلانشهر کرج باید ساخته شود افزود: تاکنون 17 کیلومتر از مجموع برنامه مصوب دولت در قالب خط یک متروی کرج، به بهره برداری رسیده است و برای ساخت 83 کیلومتر باقیمانده نیز نیازمند تامین اعتبار لازم هستیم.

