  1. استانها
  2. تهران
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

احداث هفت کیلومتر از خط 2 قطار شهری کرج به پایان رسید

احداث هفت کیلومتر از خط 2 قطار شهری کرج به پایان رسید

استان تهران - خبرگزاری مهر:‌ سرپرست سازمان قطار شهری کرج از احداث هفت کیلومتر از خط 2 قطار شهری کرج خبر داد و گفت: این مسیر در حد فاصل میدان حصارک تا سه راه رجایی شهر است که در صورت تامین اعتبار برای خرید تجهیزات، در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

حسین واشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج  اظهار داشت: از احداث هفت کیلومتر از خط 2 قطار شهری در حد فاصل میدان حصارک تا سه راه رجایی شهر در صورت تامین اعتبار برای خرید تجهیزات در سال جاری به بهره برداری می رسد.

سرپرست سازمان قطارشهری کرج در ادامه افزود: خط 2 متروی کرج به طول 30 کیلومتر با 27 ایستگاه، شهرستان شهریار و ملارد را به کرج و سپس از طریق خیایان شهید بهشتی به کمالشهر متصل می کند.

وی گفت: از مجموع 27 ایستگاه پیش بینی شده، عملیات ساخت سه ایستگاه آغاز شده است و بزودی این ایستگاه ها حد فاصل میدان امام خمینی (ره) تا میدان حصارک کرج به بهره برداری می رسد.

واشقانی در ادامه با اشاره به این که بر اساس مصوبه هیئت دولت، شش خط قطار شهری به طول حدود 100 کیلومتر در کلانشهر کرج باید ساخته شود افزود:  تاکنون 17 کیلومتر از مجموع برنامه مصوب دولت در قالب خط یک متروی کرج، به بهره برداری رسیده است و برای ساخت 83 کیلومتر باقیمانده نیز نیازمند تامین اعتبار لازم هستیم.
 

کد مطلب 1135632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها