تشکیل جلسات کمیته سوخت در لرستان ضروری است

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: در این راستا در شرکت گاز لرستان دو طرح مطالعاتی در زمینه شناسایی پیامدهای ناشی از اجرای این طرح و همچنین راهکارهای لازم برای مقابله با این مشکلات تهیه شده است.

وی با یادآوری اینکه کار هدفمندی یارانه ها از حاملهای انرژی از جمله سوخت آغاز می شود، خاطر نشان کرد: در این راستا باید هر چه سریعتر کمیته سوخت در استان تشکیل و تصمیمات لازم گرفته شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از دیگر برنامه های این شرکت در راستای اجرای مطلوب طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و بیان داشت: به منظور آماده سازی برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها طی سال جاری بیش از 11 هزار کنتور معیوب توسط شرکت گاز استان لرستان تعویض شده است.

گودرزی ادامه داد: با تعویض این کنتورهای معیوب موازنه بین گاز ورودی به استان و گاز مصرفی به رقم واقعی نزدیکتر خواهد شد که گام مهمی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خواهد بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه در این شرکت با برگزاری جلساتی سعی بر آن بوده که آمادگی لازم جهت اجرای طرح هدفمند سازی یارانه فراهم شود، یادآور شد: با توجه به حذف تدریجی یارانه ها از حاملهای انرژی می بایست ضمن داشتن آمادگی با انجام اقدامات لازم مقدمات اجرای دقیق و با برنامه این طرح را فراهم کرد.

گودرزی افزایش قیمت گاز ادارات دولتی به متر مکعبی 90 تومان را گام نخست در این راستا دانست و ابراز امیدواری کرد که این افزایش قیمت مقدمه کاهش مصرف بی رویه گاز شود .

وی در ادامه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها را امری حیاتی در راستای صرفه جویی در زمینه حاملهای انرژی دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به یارانه بسیار زیادی که به بخش انرژی داده می شود با اجرای این طرح شاهد کاهش حجم مصرف و جلوگیری از مصرف بی رویه خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه سالانه بیش از 80 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش انرژی تخصیص می بابد، ادامه داد: این میزان چهار برابر بودجه عمرانی کشور است که با صرفه جویی در این حوزه می توان زیرساختها را تقویت کرد.