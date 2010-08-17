بازرسان نگرش اصلاح سیستم را مدنظر قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، داوود محمدی ظهر سه شنبه در جمع سر بازرسان، بازرسان و کارکنان اداره کل بازرسی استان ضمن تبیین سیاست‌های کلی سازمان، دیدگاه‌ها و هدف‌گذاری‌های اداره کل در نیمه دوم سالجاری افزود: بازرسان باید به مکانیزم‌ها و فرآیندهایی که باعث روان‌سازی امور و پاسخگویی سریع به ارباب رجوع و ارتقاء ضریب کارآمدی می‌شود، توجه جدی داشته باشند و موانع و آسیب‌های سازمانی را شناسایی کرده و پیشنهادات مناسب را در راستای رفع معضلات و مشکلات در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: علاوه بر برنامه‌های تدوینی در سالجاری، باید با بهره‌گیری از ظرفیت ادارات رسیدگی به شکایات، حراست سازمان‌ها و ادارات کل و همچنین کارشناسان حوزه‌های مختلف راندمان کاری خود را افزایش دهیم.

محمدی تعمیم نظارت و بازرسی را در سطح کلیه ادارات با اجرای طرح خود اظهاری اقدامی مفید و اثرگذار عنوان کرد و افزود: امیدواریم به زودی بحث نظارت از طریق خود اظهاری با طرح سوالات و فرم‌های تدوینی از سوی این اداره کل عملیاتی و اجرایی گردد.

مدیر کل بازرسی استان، عنصر زمان را به عنوان یکی از تعیین کننده‌ترین فاکتورهای مدیریتی مطرح کرد و یادآور شد: هر عملکردی در ظرف زمان خاص و معینی قابل سنجش و ارزشیابی است و اقدامات مفیدی وجود دارد که به خاطر طولانی شدن زمان اقدامات، خاصیت اثر بخشی و فایده تأثیر گذاری خود را از دست می‌دهند.

محمدی با بیان اینکه باید عملکردها به گونه ای باشد که خروجی کارکردها با شاخص‌ها و معیارهای قابل تعریف، مبین تلاش بیشتر برای پاسخگویی به مطالبات عمومی و صرفه‌جویی در وقت مردم قرار گیرد، گفت: مردم باید به شکل ملموس و عینی، همت بیشتر مسئولین و سرعت در پاسخگویی‌ها را احساس کنند.