  1. هنر
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

زندگی فیض‌کاشانی در "فیض گُل" روایت شد

زندگی فیض‌کاشانی در "فیض گُل" روایت شد

محمدرضا اصلانی کتاب داستان زندگی عالم اسلامی ملامحسن فیض‌کاشانی را با عنوان "فیض گُل" به بازار کتاب عرضه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب "فیض گُل" اصلانی در 30 سرفصل جداگانه سرگذشت فیض کاشانی را با ادبیات داستانی روایت کرده است.

شوق کعبه، نماز باران، در فراق مادر، زلزله‌ی شیروان، در غم فرزند و ... از جمله بخش‌‌های زندگی فیض کاشانی است که اصلانی در این کتاب به شرح آن پرداخته است.

در سرفصل "آینه عمر" این کتاب آمده است: روزگار درنگ نمی‌شناسد. بی‌اعتنا به گردش گردون، آیینه عمر را در برابر دیدگان خود نهاده‌ام. چشمانم ردیف بی پایان کتاب‌ها را و طلبه‌های پیر و جوان را نگاه می‌کند، اما روزگار از دست رفته را می‌کاود و گذشته‌های دور و نزدیک را می‌بیند.

کتاب "فیض گُل" برای گروه سنی هـ (دوره دبیرستان) در شمارگان 10هزار نسخه، 124 صفحه و قیمت 15هزار ریال توسط انتشارات ‌کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

پیش از این نیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب‌هایی از این نویسنده را با عناوین بازگشت به زندگی، بوی دست‌های پدر و‌ ساعت ضدآب منتشر کرده است.

کد مطلب 1135641

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها