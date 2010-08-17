به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب "فیض گُل" اصلانی در 30 سرفصل جداگانه سرگذشت فیض کاشانی را با ادبیات داستانی روایت کرده است.

شوق کعبه، نماز باران، در فراق مادر، زلزله‌ی شیروان، در غم فرزند و ... از جمله بخش‌‌های زندگی فیض کاشانی است که اصلانی در این کتاب به شرح آن پرداخته است.

در سرفصل "آینه عمر" این کتاب آمده است: روزگار درنگ نمی‌شناسد. بی‌اعتنا به گردش گردون، آیینه عمر را در برابر دیدگان خود نهاده‌ام. چشمانم ردیف بی پایان کتاب‌ها را و طلبه‌های پیر و جوان را نگاه می‌کند، اما روزگار از دست رفته را می‌کاود و گذشته‌های دور و نزدیک را می‌بیند.

کتاب "فیض گُل" برای گروه سنی هـ (دوره دبیرستان) در شمارگان 10هزار نسخه، 124 صفحه و قیمت 15هزار ریال توسط انتشارات ‌کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

پیش از این نیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب‌هایی از این نویسنده را با عناوین بازگشت به زندگی، بوی دست‌های پدر و‌ ساعت ضدآب منتشر کرده است.