اخبار کوتاه ورزشی از استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سومین دوره مسابقه سفره های آسمان همزمان با میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در محل فعلی اداره تربیت بدنی کرج ( چهار راه طالقانی) با حضور گسترده هیئت های ورزشی این شهرستان برگزار خواهد شد.

در این برنامه بانوان هیئت های ورزرشی با طراحی سفره افطاری ایرانی و در عین حال ساده و زیبا در این مسابقه شرکت خواهند کرد و در این مسابقه به بهترین سفره ایرانی و ساده ای که از سوی هیئت داوران انتخاب شود جوایزی به رسم یادبود اهدا ء خواهد شد.

کسب 9 مدال کرجیها در مسابقات شوتوکان قهرمانی کشور

این دوره از مسابقات به میزبانی شهر نیشابور برگزار شد که در پایان تیم تیم کرج توانست یک مدال طلا ، پنج مدال نقره و سه مدال برنز را به خود اختصاص دهند.



پایان لیگ تکواندو جوانان کرج و قهرمانی تیم میهمان



هفته پایانی لیگ تکواندو جوانان و افتتاحییه هشتمین دوره لیگ باشگاههای نونهالان و خردسالان کرج ( جام نگین البرز) در سالن بعثت برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 12 تیم خردسال،13 تیم نونهال، 12 تیم جوان در سالن بعثت با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان لیگ جوانان تیم میهمان (قزوین) توانست کاپ قهرمانی را از آن خود کند و با دست پر به شهرشان بازگردد، تیم گلستان با مربیگری افسانه معین شیرازی نایب قهرمان شد، تیم کوروش با مربیگری زهرا خوانساری مقام سوم را کسب کرد و تیم پیروزی با مربیگری مینو مداح به کسب عنوان چهارمی رضایت داد.



تیم قزوین به عنوان فنی ترین تیم، سهیلا حسینی بهترین مربی و یلدا عشقی پور به عنوان بهترین سرپرست شناخته شدند.



در پایان هفته اول لیگ تکواندو خردسالان و نونهالان تیم موج به عنوان فنی ترین تیم، زهرا بابا خانلو به عنوان بهترین مربی و زهرا لشکری به عنوان بهترین سرپرست شناخته شدند.



درپایان مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور تیم کرج نایب قهرمان شد



در پایان مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور ،تیم کرج توانست مقام دومی را به خود اختصاص دهد.



این دوره از مسابقات که به میزبانی استان گیلان برگزار شد، رزرمی کاران در بخش فرم با یکدیگر به رقابت پرداخته بودند.



از کرج نفرات زیر توانستند سکوهای برتر را به خود اختصاص دهند.



ناصر احمدی مدال طلا ، امیر حسین شمس مدال طلا، امیر اکبری مدال طلا، رامین اکبری مدال طلا، پوریا مدیر روستا مدال نقره، مجید بدری مدال برنز،اکبر ملکی مدال برنز، معین نجایی مدال برنز قهرمانان ورزشی کرج در این رقابتها بودند.



نا یب رئیس جدید هیئت پزشکی ورزشی بانوان معرفی شد



از سوی دکتر اشکان اردیبهشت رئیس هیات پزشکی ورزشی شهرستان کرج ،و با هماهنگی معاونت اداره کل تربیت بدنی کرج، خانم عالی به عنوان سرپرستی نابب رئیس بانوان هیئت پزشکی ورزشی این شهرستان معرفی شد.