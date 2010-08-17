به گزارش مهر از امپایر آنلاین اندرو اوهیگن نویسنده انگلیسی نویسنده کتاب " عقاید ماف" که به زندگی مریلین مونرو می پردازد و از دوستان نزدیک این شمایل سینمای هالیوود اعلام کرد آنجلینا جولی 35 ساله در اقتباسی از کتاب او نقش مونرو را بازی خواهد کرد.



اوهیگین اضافه کرد که مرحله پیش تولید این فیلم به زودی آغاز می شود و جورج کلونی هم در این فیلم نقش فرانک سیناترا را بر عهده خواهد گرفت.



فیلم به مانند کتاب اوهیگن دو سال پایانی زندگی مریلین مونرو را دستمایه قرار می دهد و داستان فیلم به شکلی سور رئالیستی از چشمان " ماف" سگ مشهور مونرو روایت می شود. گفته می شود فرانک سیناترا پس از بازی مونرو در فیلم " بعضی ها داغشو دوست دارند" در سال 1960 این سگ از نژاد تریر را به او هدیه داده بود.



اوهیگن که به عنوان مهمان ویژه در جشنواره ادینبوروی اسکاتلند حضور دارد این مطالب را در گفتگو با روزنامه دیلی میل چاپ لندن بیان کرده است.

