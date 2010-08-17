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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

پوشش خط لوله پالایشگاه فجر جم تعویض شد

پوشش خط لوله پالایشگاه فجر جم تعویض شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست بهره برداری شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: پوشش خط لوله 48 اینچ کنگان که 15 درصد گاز خوراک پالایشگاههای کشور را تامین می کند، بازرسی و تعویض شد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، مهندس سید مهدی هاشمی بعد ازظهر سه شنبه در پایان عملیات این طرح اظهار داشت: در این عملیات، خاکبرداری، برداشتن پوشش، سند بلاست، ترمیم خط لوله در نقاط آسیب دیده، انجام پوشش مجدد، شن ریزی و خاکریزی بخوبی انجام شده است.

وی افزود: عملیات بازرسی و تعویض پوشش روی 300 متر از خط لوله، در سه منطقه متفاوت با طول های تقریبی 20، 190 و90 متر و در عمق حفاری و خاک برداری 7 متر انجام شده است.

سرپرست بهره برداری شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: عملیات انجام شده در پی انجام عملیات "توپک رانی" این خط و مشخص شدن عیب های موجود روی خط و پوشش مربوطه صورت گرفته است.

خوراک پالایشگاه فجر جم از حوزه های گازی نار و کنگان و اخیراً از پارس جنوبی تأمین و پس از تصفیه به خطوط انتقال گاز کشور تزریق می شود.

کد مطلب 1135651

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