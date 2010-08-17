پوشش خط لوله پالایشگاه فجر جم تعویض شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، مهندس سید مهدی هاشمی بعد ازظهر سه شنبه در پایان عملیات این طرح اظهار داشت: در این عملیات، خاکبرداری، برداشتن پوشش، سند بلاست، ترمیم خط لوله در نقاط آسیب دیده، انجام پوشش مجدد، شن ریزی و خاکریزی بخوبی انجام شده است .

وی افزود: عملیات بازرسی و تعویض پوشش روی 300 متر از خط لوله، در سه منطقه متفاوت با طول های تقریبی 20، 190 و90 متر و در عمق حفاری و خاک برداری 7 متر انجام شده است .

سرپرست بهره برداری شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: عملیات انجام شده در پی انجام عملیات "توپک رانی" این خط و مشخص شدن عیب های موجود روی خط و پوشش مربوطه صورت گرفته است.