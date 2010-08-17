برنامه های قرآنی شهرداری تهران در ماه رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله رمضانی در مورد برنامه های قرآنی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان با بیان اینکه برنامه های قرآنی خود را با شرکت در نمایشگاه قرآن واقع در مصلی تهران آغاز کردیم، اظهار داشت: امسال برنامه های قرآنی ماه مبارک رمضان بسیار گسترده است و در تمام مراکز فرهنگی، هنری، اجتماعی و حتی ورزشی شهرداری تهران، بحث مربوط به آموزش قرآن کریم در قسمتهای روخوانی، روان خوانی و حتی مفاهیم قرآنی با گستردگی در حال انجام است.

اجرای برنامه های قرآنی در 112 دارالقرآن مناطق

وی ادامه داد: با توجه به نیاز جدی شهروندان به آشنایی و آگاهی در موضوعات مختلف قرآنی، در 112 دارالقرآن حوزه اجتماعی فرهنگی، برنامه های بسیار متمرکزی با یک فضای جهادی و همت بلند پیش بینی شده که در بحث آموزش قرآن کریم به فعالیت می پردازند.

برگزاری خیمه های قرآنی در سطح مناطق

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران یکی از برنامه های قرآنی ماه مبارک رمضان را برگزاری خیمه های قرآنی در مناطق مختلف شهر تهران عنوان کرد و گفت: در هر منطقه حداقل یک نقطه به صورت مشخص مربوط به برگزاری خیمه های قرآنی است که به طور متمرکز به این فعالیت می پردازد که از آن جمله می توان به بوستان قرآن در منطقه 17 یا جشنواره بزرگ قرآن در میدان المپیک توسط منطقه 22 اشاره کرد.

رمضانی تصریح کرد: البته برنامه های قرآنی منطقه 22 از روز 25 مرداد ماه آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

برگزاری کارگاه های زندگی بر اساس آموزه های قرآنی

وی دیگر برنامه های قرآنی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران را در ماه مبارک رمضان، برنامه های متعدد قرآنی در بحث کرسی های تلاوت ، مسابقه های مختلف قرآنی، قصص قرآنی و حتی برگزاری کارگاه های زندگی بر اساس آموزه های قرآنی عنوان کرد.

برگزاری کرسی های قرآنی در مساجد سطح شهر

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران در مورد کرسی های تلاوت اظهار داشت: معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با محوریت مساجد، بحث تلاوتها و کرسی های قرآنی را در مساجد مختلف مناطق برگزار می کند.

رمضانی اضافه کرد: اصولا در حوزه فرهنگی، اجتماعی همه فعالیتهای فرهنگی با محوریت مسجد و محله تعریف شده و در نظر داریم تمامی برنامه های خود را در قالب برنامه های محله ای با محوریت مسجد برگزار کنیم.

وی یادآور شد: علاوه بر برنامه های تلاوت قرآن کریم و کرسی های قرآنی، برنامه های محافل انس با قرآن کریم نیز در مساجد مناطق مختلف شهر تهران برگزار می شود.

برگزاری سامانه های نشاط قرآنی در ماه رمضان

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه سامانه های نشاط در ماه رمضان با رویکرد برنامه های قرآنی برگزار می شود، گفت: در کنار سامانه های نشاط، سامانه های نشاط قرآنی با عنوان عصری با قرآن در مناطق مختلف سطح شهر برگزار می شود.

اجرای مسابقات قرآنی در مناطق

رمضانی یکی دیگر از برنامه های قرآنی در ماه مبارک رمضان را تجلیل از فعالان و پیشکسوتان حوزه قرآن در مناطق مختلف شهر تهران اعلام کرد و افزود: از جمله برنامه ها در مباحث قرآنی، بحث مسابقات قرآنی است که در حوزه های گوناگون برای سطوح مختلف سنی از قبیل کودکان و نوجوانان دیده شده است.

وی در ادامه با اشاره به ولادت امام حسن مجتبی (ع) در نیمه ماه مبارک رمضان بیان کرد: برای ولادت امام حسن مجتبی(ع) برنامه های خاصی طراحی شده تا در همه نقاط شهر تهران جشنهای ولادت برگزار شود که در این راستا برنامه های قرآنی نیز از قبیل محافل انس با قرآن در مساجد مناطق مختلف شهر برگزار می شود.

برگزاری تورهای نیایش در سطح مناطق مختلف شهر تهران

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران در ادامه به برنامه تورهای نیایش ویژه ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: شهروندان تهرانی می توانند با استفاده از تورهای نیایش از اماکن متبرکه ، امامزادگان و مراکز مذهبی بازدید کنند.

رمضانی ادامه داد: همچنین در طول برنامه تورهای نیایش، برنامه ها و مسابقه های فرهنگی، ارائه بسته های فرهنگی به بازدید کنندگان و چنانچه برنامه تورهای نیایش با فضای افطاری توام شود، افطاری ساده ای نیز به شهروندان تقدیم می شود.