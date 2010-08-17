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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

فیلم مستند داستانی "پارمیدا" در بهزیستی لرستان تولید شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فیلم مستند داستانی پارمیدا توسط دفتر سالمندان بهزیستی لرستان و با همکاری صدا و سیمای مرکز این استان تولید و از شبکه افلاک پخش شد.

کارشناس دفتر سالمندان بهزیستی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: هدف از ساخت و پخش این فیلم معرفی فعالیتهای سازمان بهزیستی به خصوص اقدامات انجام شده در دفتر سالمندان بوده است.

فاطمه فرهودی افزود: مدت زمان پخش فیلم مستند و داستانی پارمیدا ۲۰ دقیقه بود که از شبکه افلاک لرستان پخش شد.

وی یادآور شد: فیلم یاد شدت با نظارت مستقیم کارشناسان سازمان بهزیستی تهیه و عوامل فنی صدا وسیما و بازیگران سرشناس استان در حضور داشتند.

کارشناس دفتر سالمندان بهزیستی استان لرستان خاطر نشان کرد: داستان فیلم پارمیدا در مورد دانشجویی است که در جستجوی شاعری گمشده با وظایف و خدمات گوناگون سازمان بهزیستی در حوزه سالمندان آشنا می شود.

کد مطلب 1135658

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