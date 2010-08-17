14 کارگاه آموزش فنی و حرفه ای در زندانهای لرستان دایر می شود

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در راستای انعقاد قرارداد همکاری میان این اداره کل و سازمان فنی و حرفه ای استان تعداد 672 نفر از زندانیان استان ، آموزش های لازم در رشته های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند.

وی با اشاره به اهمیت حرفه آموزی در زندانها، خاطر نشان کرد: علاوه بر برنامه های قرآنی، ورزشی، فرهنگی و هنری، آموزش رشته های فنی پر کاربرد می تواند تا حد قابل قبولی از میزان آسیبهایی که زندانی را در زندان و حتی سطح جامعه تهدید می کند کاسته و به بازسازی شخصیت او کمک کند.

مدیر کل زندانهای استان لرستان با تشریح اهداف انعقاد این تفاهم نامه، افزود: آموزش مددجویان در زندان ها در راستای طرح توانمندسازی است که به منظور ایجاد اشتغال مفید و مولد پس از آزادی و تامین معاش و بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم اجرا می شود.

وی اظهار داشت: اجرای برنامه های حوزه فرهنگی و اشتغال، فراهم سازی زمینه مساعد برای عدم بازگشت به محیط زندان، تاثیر پذیری مثبت روحی، روانی و تربیتی زندانیان در زمانی که تحمل کیفر می کنند از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه می باشد.

محمدی تصریح کرد: در راستای اجرای این تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان 14 کارگاه آموزشی در رشته های مورد نیاز مددجویان در زندان های خرم آباد، بروجرد و دورود دایر خواهد کرد.

مدیر کل زندانهای استان لرستان یادآور شد: اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان لرستان به منظور بهتر اجرا شدن مفاد این تفاهم نامه در خصوص ایجاد فضای مناسب آموزشی و کارگاههای آموزشی کاربردی در زندان ها مطابق با استانداردهای آموزشی، برنامه های علمی و عملی قابل توجهی طراحی کرده که در زمان مناسب به مرحله اجرا در خواهند آمد.