شاخص کل بورس 143 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز هفته ارزش بازار سهام به 794 هزار و 22 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 6 هزار و 764 میلیارد ریال رشد دارد.

در پایان معاملات امروز سه‌شنبه 26 مرداد‌ماه جاری شاخص کل بورس با 143 واحد افزایش نسبت به روز دو‌شنبه 25 مردادماه ، عدد 16 هزار و 910 واحد را نشان می دهد.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 21 هزار و 493 واحد رسید که نسبت به روز دو‌شنبه 25 مردادماه امسال 218 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 13 هزار و 878 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 110 واحد رشد دارد.

براساس این گزارش در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با افزایش 266 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 386 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 116 واحدی نسبت به روز دو‌شنبه 25 مردادماه در عدد 12 هزار و 930 واحد متوقف شد، این در حالی است که در پایان مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 50 شرکت برتر با رشد 8 واحدی به عدد 761 واحد رسید.