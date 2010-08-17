به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، قدیر نخودچی پس از نایب قهرمانی روز سه شنبه شیخی در مسابقات کشتی آزاد المپیک نوجوان گفت: شما توجه داشته باشید که در رویدادی چون المپیک نخبگان دنیا شرکت می کنند و هیچ حریفی از پیش باخته نیست. با این حال کشتی گیران ما تلاش خوبی داشتند و موفق به کسب یک مدال نقره و یک برنز شدند که فکر می کنم، عملکرد خوبی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قادریان و شیخی استحقاق و شانس دستیابی به مدال طلای المپیک را داشتند افزود: شیخی در وقت اول می توانست حریف روس خود را ضربه فنی کند اما روی یک اشتباه این فرصت را از دست داد و دو امتیاز هم عقب افتاد.

نخودچی با ابراز رضایت از عملکرد شیخی خاطرنشان کرد: شیخی به حریف کوچکی نباخت. او مقابل حریف روس مغلوب شد، امروز روسیه در کشتی حرف اول را می زند.

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان در خاتمه تصریح کرد: شیخی برای حضور در مسابقات آسیایی و المپیک در کمتر از دو هفته دو بار وزن خود را کم کرده است. این کار آسانی نیست. برای ما هم هر دو مسابقات اهمیت داشت و نمی توانستیم از حضور او در یکی از مسابقات جلوگیری کنیم.