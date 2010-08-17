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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

نخودچی: کشتی ایران در میان نخبه‌های جهان عملکرد خوبی داشت

نخودچی: کشتی ایران در میان نخبه‌های جهان عملکرد خوبی داشت

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان عملکرد کشتی گیران در المپیک سنگاپور را قابل قبول خواند و گفت: کسب دو مدال در رویدادی در این سطح خوب بود.

 به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، قدیر نخودچی پس از نایب قهرمانی روز سه شنبه شیخی در مسابقات کشتی آزاد المپیک نوجوان گفت: شما توجه داشته باشید که در رویدادی چون المپیک نخبگان دنیا شرکت می کنند و هیچ حریفی از پیش باخته نیست. با این حال کشتی گیران ما تلاش خوبی داشتند و موفق به کسب یک مدال نقره و یک برنز شدند که فکر می کنم، عملکرد خوبی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قادریان و شیخی استحقاق و شانس دستیابی به مدال طلای المپیک را داشتند افزود: شیخی در وقت اول می توانست حریف روس خود را ضربه فنی کند اما روی یک اشتباه این فرصت را از دست داد و دو امتیاز هم عقب افتاد.

نخودچی با ابراز رضایت از عملکرد شیخی خاطرنشان کرد: شیخی به حریف کوچکی نباخت. او مقابل حریف روس مغلوب شد، امروز روسیه در کشتی حرف اول را می زند.

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان در خاتمه تصریح کرد: شیخی برای حضور در مسابقات آسیایی و المپیک در کمتر از دو هفته دو بار وزن خود را کم کرده است. این کار آسانی نیست. برای ما هم هر دو مسابقات اهمیت داشت و نمی توانستیم از حضور او در یکی از مسابقات جلوگیری کنیم.

 

کد مطلب 1135663

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