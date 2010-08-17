دهلی هنوز درپی مشارکت در خط لوله صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جیتین پراسادا" گفت: ما تمامی تلاش خود را می کنیم. پروژه [خط لوله صلح] هنوز کنار گذاشته نشده است.

گفتنی است که ایران، هند و پاکستان از مدتها پیش مذاکرات گسترده ای را درباره خط لوله صلح داشته اند، اما به غیر از تنشهای میان دهلی و نو و اسلام آباد، مخالفت آمریکا با این طرح و فشار بر این دو کشور درباره قراردادهای گازی با ایران سبب شده تا مذاکرات سه جانبه در این زمینه تا کنون به نتیجه نرسد.

این مقام هندی گفت: سه کشور درگیر موضوع هستند و بسیاری از ابعاد فنی مسئله در حال گفتگوست.

پراسادا خاطر نشان کرد : تا زمانی که ما درباره موارد اختلافی از جمله قیمت گذاری، ساختار پروژه، پرداخت تعرفه انتقال و قیمت ترانزیت برای عبور گاز از پاکستان تضمین هایی بدست نیاوریم گفنگوها ادامه پیدا خواهد کرد.

وی همچنین تامین گاز برای هند را یک ضرورت توصیف کرد و گفت که کشورش در حال تلاش برای متنوع کردن منابع دریافت گاز از کشورهای مختلف است

جیتین پراسادا در این باره افزود: ما تنها به ایران اتکا نداریم و در حال گفتگو با دیگر کشورها هم هستیم. ما توافقنامه ای 25 ساله در ارتباط با گاز با قطر به امضا رسانده ایم.