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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

قائم مقام وزیر نفت هند:

دهلی هنوز درپی مشارکت در خط لوله صلح است

دهلی هنوز درپی مشارکت در خط لوله صلح است

قائم مقام وزارت نفت و گاز طبیعی هند اعلام کرد که این کشور هنوز به دنبال مشارکت در خط لوله گاز ایران موسوم به خط لوله صلح است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جیتین پراسادا" گفت: ما تمامی تلاش خود را می کنیم. پروژه [خط لوله صلح] هنوز کنار گذاشته نشده است.

گفتنی است که ایران، هند و پاکستان از مدتها پیش مذاکرات گسترده ای را درباره خط لوله صلح داشته اند، اما به غیر از تنشهای میان دهلی و نو و اسلام آباد، مخالفت آمریکا با این طرح و فشار بر این دو کشور درباره قراردادهای گازی با ایران سبب شده تا مذاکرات سه جانبه در این زمینه تا کنون به نتیجه نرسد.

این مقام هندی گفت: سه کشور درگیر موضوع هستند و بسیاری از ابعاد فنی مسئله در حال گفتگوست.

پراسادا خاطر نشان کرد : تا زمانی که ما درباره موارد اختلافی از جمله قیمت گذاری، ساختار پروژه، پرداخت تعرفه انتقال و قیمت ترانزیت برای عبور گاز از پاکستان تضمین هایی بدست نیاوریم گفنگوها ادامه پیدا خواهد کرد.

وی همچنین تامین گاز برای هند را یک ضرورت توصیف کرد و گفت که کشورش در حال تلاش برای متنوع کردن منابع دریافت گاز از کشورهای مختلف است

جیتین پراسادا در این باره افزود: ما تنها به ایران اتکا نداریم و در حال گفتگو با دیگر کشورها هم هستیم. ما توافقنامه ای 25 ساله در ارتباط با گاز با قطر به امضا رسانده ایم.

کد مطلب 1135666

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