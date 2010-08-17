به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر سه شنبه در ادامه جلسات تفسیر سوره حشر، فهم آیه دوم این سوره را متوقف بر بررسی شأن نزول آن دانست و اظهار داشت: هنگام ورود پیامبر به مدینه علاوه بر دو گروه اوس و خزرج که پیامبر با عقد پیمانی، میان آنها صلح برقرار کرد با 3 قبیله یهود به نام‌های بنی‌نذیر، بنی‌قینقاع و بنی‌قریظه مواجه بود که برای ایجاد محیطی امن و آرام اقدام به بستن قرارداد دیگری با آنها کرد.



سبحانی در رابطه با محتوای این قرارداد گفت: اصل این قرارداد در بهار الانوار جلد 19 صفحه 110 ذکر شده است ولی اهم آن این است که مسلمانان و یهودیان علیه یکدیگر وارد جنگ نشوند و دشمنان یکدیگر را نیز به هیچ نحوی چه به وسیله مال و امکانات و چه به وسیله زبان و اطلاعات نه در پنهان و نه آشکار یاری ندهند و هر کس خلاف آن عمل کرد خونش بر پیامبر حلال است و او حق دارد زن‏، فرزند و مال او را ضبط کند.



وی ادامه داد: مسلمانان باید از تاریخ درس بگیرند و بدانند که به هیچ وجه نمی‌شود به صهیونیست‌ها اعتماد کرد چرا که آنها قراردادی به استحکام پیمان پیامبر را شکستند و امروز نیز به هیچ عهدی وفا نخواهند کرد کما این که تا کنون نیز این کار را انجام نداده‌اند.



مستشرقان اشک تمساح می‌ریزند



این مفسر قرآن ابراز داشت: مستشرقان کتاب‌های بسیاری در رابطه با پیامبر اسلام نوشته‌اند که عموم آنها مسموم است و نویسندگان با مسلمانان عداوت ورزیده‌اند به همین جهت بدون اشاره به این قرار داد گفته‌اند که پیامبر یهودیان را از مدینه را کشت و اخراج کرد در حالی که این اظهار نظرات آنها تنها برای ایجاد عداوت در بین مسلمانان است.



وی سپس به ماجرای جنگ با بنی قینقاع اشاره کرد و گفت: پس از جنگ بدر که یهودیان از قدرت مسلمانان به هراس افتادند شروع به سم پاشی علیه مسلمانان کردند و حتی وقتی پیامبر به میان آنها رفت تا نصیحتشان کند به او گفتند: ما مانند قریش نیستیم، بلکه ما مردان جنگی هستیم و اگر نبردی رخ دهد به تو نشان خواهیم داد که چه قدرتی داریم.



سبحانی خاطر نشان کرد: علی رغم تمام عکس العمل‌های یهود پیامبر به خویشتن داری ادامه داد تا آنکه جوانی یهودی متعرض زنی مسلمان شد و مسلمانی که در صحنه حاضر بود آن جوان را به انتقام کشت اما یهودیان نیز این مسلمان را کشتند و همگی به قلعه خود پناه بردند.



وی در ادامه گفت: پیامبر بدون توجه به استحکامات این قوم راهی منطقه آنها شد و وقتی بنی قینقاع شرایط را سخت دیدند پیشنهاد مذاکره کردند و پیامبر نیز علی رغم آنکه می‌توانست تمامی آنها را مجازات کند به گرفتن اموال در مقابل کوچ کردن رضایت داد.



منافقان همیشه طرفدار دشمنان اسلام‌اند



سبحانی در ادامه به نقش عبد الله ابن ابی مهمترین چهره منافقان در مدینه پرداخت و گفت: ابن ابی مانع اخراج یهودیان می‌شد و این همان سیره معمول منافقان است که همیشه طرفدار دشمنان اسلام هستند.



این استاد حوزه علیمه در ادامه به تفسیر آیه دوم سوره حشر بازگشت و اظهار داشت: این آیه مربوط به هنگامی است که بنی نظیر پس از برقراری ارتباط با قریش جهت حمله به مسلمانان و اقدام به ترور پیامبر در محاصره ارتش اسلام قرار گرفتند و آنها نیز مانند بنی قینقاع پس از مذاکره اقدام به ترک دیار خود کردند و خداوند در همین رابطه است که می‌فرماید کسانی که ایمان آورده بودند و بعد از آن کفر ورزیدند را از دیارشان اخراج کردیم.



سبحانی سپس با طرح این مسئله که ممکن است سئوال شود، چرا خداوند می‌گوید یهودیان که مومن بودند کافر شدند؟ به سخنان خود ادامه داد و گفت: یهودیان از سالها قبل به جهت یاری پیامبر آخر الزمان به شبه جزیره آمدند و ابتدا نیز مومن بودند اما در زمان ظهور حضرت رسول(ص) کفر ورزیده و کافر شدند و به همین جهت خدا می‌گوید کسانی که ایمان آوردند و بعد از آن کافر شدند را از دیارشان اخراج کردیم.

