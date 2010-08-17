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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

5800 حلقه لوح فشرده غیرمجاز در گلستان ضبط شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت عمومی گلستان گفت: با پیگیریهای شبانه روزی مأموران پلیس امنیت عمومی استان پنج هزار و 861 حلقه سی دی غیرمجاز در بازرسی از یک واحد خدمات کامپیوتری و عرضه کننده محصولات فرهنگی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ عیسی خالقی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: چندی قبل گزارشات متعددی از طریق منابع خبری در اختیار مأموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت مبنی بر اینکه یکی از عرضه کنندگان محصولات فرهنگی اقدام به تهیه و تکثیر فیلم ها و سی دی های غیرمجاز در سطح گسترده کرده و آنها را در اختیار عده ای از جوانان و نوجوانان قرار می دهد.

وی افزود: با کسب اطلاعات به دست آمده اکیپی از مأموران به بررسی موضوع پرداختند و مرد مورد نظر را تحت کنترل نامحسوس خود قرار دادند.

سرهنگ خالقی بیان کرد: در ادامه تحقیقات مأموران پس از اطمینان از صحت خبر وارد عمل شده و در بازرسی از واحد خدمات کامپیوتری وی پنج هزار و 861 حلقه سی دی غیرمجاز، یک دستگاه کیس به همراه 6 رایتر کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی گلستان گفت: طی این عملیات متهم دستگیر و مغازه خدمات کامپیوتری وی پلمپ شد.

کد مطلب 1135668

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