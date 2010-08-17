بزرگترین شهر بازی منطقه در قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مسعود نصرتی ظهر امروز در جلسه بررسی اجرای طرحهای عمرانی شهرداری اظهار داشت: همزمان با هفته دولت، چند پروژه بزرگ شهرداری قزوین به بهره ‌برداری می‌رسد و گلنگ احداث بزرگ ‌ترین مجموعه شهربازی منطقه به زمین زده می‌شود.

وی افزود: در این هفته کلنگ ‌احداث بزرگ ‌ترین شهربازی منطقه با مشارکت بخش خصوصی در مجاورت مجموعه بوستان باراجین به زمین زده می شود.

شهردار قزوین با اشاره به افتتاح بوستان خبرنگار واقع در بلوار معلم، ضلع شمالی کانال آبرسانی افزود: دو بوستان دیگر در ناحیه شهری چوبیندر و مقابل مجتمع مسکونی میلاد نیز در هفته دولت به بهره ‌برداری می‌رسد.

وی عنوان داشت: افتتاح پروژه توسعه و افزایش دو برابری ظرفیت جایگاه سوخت CNG صیاد شیرازی واقع در انتهای بلوار صیاد شیرازی و جایگاه سوخت امیدی در میدان دفاع مقدس (دو راهی همدان) جنب پایانه مسافربری غرب از دیگر برنامه‌های شهرداری در هفته دولت است.

نصرتی به بهره ‌برداری پل بزرگ عابر پیاده مقابل لشگر 16 زرهی، پروژه پیاده‌رو سازی در خیابان‌های خیام، فردوسی شمالی و آزادگان اشاره کرد و تصریح کرد: در ایام هفته دولت بخش اعظم پروژه پیاده ‌رو سازی محورهای شهید بابایی، مولوی و منتظری افتتاح می‌شود.



وی گفت: در همین راستا آغاز فرآیند مکانیزاسیون ایستگاه شماره سه سازمان مدیریت پسماند، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در ایستگاه شماره پنج، افتتاح ساختمان حوزه معاونت فنی و اجرایی این سازمان و تکمیل خط جداسازی کارخانه پسماند محمدآباد از دیگر پروژه‌های آماده بهره ‌برداری شهرداری است.

شهردار قزوین یادآور شد: به مناسبت هفته دولت پاتوق محله شیخ‌آباد نیز برای استفاده شهروندان به طور رسمی افتتاح می‌شود.