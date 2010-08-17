برداشت گاز از مخزن پارس جنوبی 14 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، محمدرضا جولایی بعد از ظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران در عسلویه افزود: طی این مدت بیش از 26 میلیارد مترمکعب گاز از میدان گازی پارس جنوبی برداشت و در این مجتمع پالایش شده است .

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته بیش از 21 میلیارد و 500 میلیون متر‌مکعب گاز از مخزن پارس جنوبی برداشت شد، اظهار داشت: از این میزان گاز پس از تصفیه به 19 میلیارد متر مکعب گاز شیرین تبدیل شده و به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است .

سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در این مدت بیش از دو میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز ترش نیز به خط لوله پنجم سراسری تزریق شده است .

جولایی اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال حدود 34 میلیون و 500 هزار بشکه میعانات گازی و 110 هزار تن گوگرد در پالایشگاه های این مجتمع گازی تولید شده است .

وی با بیان این که در همین مدت یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب گاز شیرین نیز به پتروشیمی پارس ارسال شده است، اظهار داشت: 9 میلیون بشکه میعانات گازی به پتروشیمی نوری و 26 میلیون بشکه نیز توسط نفتکش‌ ها به خارج از کشور صادر شده است .